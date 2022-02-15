Салернитана официально уволила главного тренера

Руководство "Салернитаны" уволило Стефано Колантуоно после паритета с "Дженоа" (1:1). Помощник наставника Джанфранко Синелло и аналитик Сандро Антонини также покинули клуб. Боссы благодарят специалистов за профессионализм и желают им успехов в дальнейшей деятельности.

На данный момент "темно-красные" занимают последнее двадцатое место в таблице (12 очков в 23 поединках).

По информации итальянской прессы, теперь может возглавить "Салернитану" экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло. 42-летний тренер уже успел успешно провести первый этап переговоров с руководством клуба.