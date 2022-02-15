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Салернитана официально уволила главного тренера

Италия
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На его место претендует экс-хавбек "Ювентуса" и сборной Италии

Салернитана официально уволила главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Салернитаны" уволило Стефано Колантуоно после паритета с "Дженоа" (1:1). Помощник наставника Джанфранко Синелло и аналитик Сандро Антонини также покинули клуб. Боссы благодарят специалистов за профессионализм и желают им успехов в дальнейшей деятельности.

На данный момент "темно-красные" занимают последнее двадцатое место в таблице (12 очков в 23 поединках).

По информации итальянской прессы, теперь может возглавить "Салернитану" экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло. 42-летний тренер уже успел успешно провести первый этап переговоров с руководством клуба.

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В статье: Стефано Колантуоно Салернитана
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Источник:
ussalernitana1919.it

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