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Салернитана официально уволила главного тренера
На его место претендует экс-хавбек "Ювентуса" и сборной Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Салернитаны" уволило Стефано Колантуоно после паритета с "Дженоа" (1:1). Помощник наставника Джанфранко Синелло и аналитик Сандро Антонини также покинули клуб. Боссы благодарят специалистов за профессионализм и желают им успехов в дальнейшей деятельности.
На данный момент "темно-красные" занимают последнее двадцатое место в таблице (12 очков в 23 поединках).
По информации итальянской прессы, теперь может возглавить "Салернитану" экс-наставник "Ювентуса" Андреа Пирло. 42-летний тренер уже успел успешно провести первый этап переговоров с руководством клуба.
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