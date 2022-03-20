УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо о разгромной победе в дерби: Лацио нам ничем не угрожали
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо о разгромной победе в дерби: Лацио нам ничем не угрожали

Италия
(1 голосов)

Жозе празднует победу

Моуриньо о разгромной победе в дерби: Лацио нам ничем не угрожали

Фото: twitter AS Roma English

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в интервью после победы в дерби над "Лацио" со счетом 3:0 рассказал о результатах команды и планах борьбы за Лигу Чемпионов:

"Сегодняшний матч был действительно особым, чувствовалось, что все над чем мы работали, все что мы подготовили – оно сработало на поле.

"Лацио" пытались что-то сделать во втором тайме, играли с таким рвением, какое и должна иметь команда в дерби. Но они нам ничем не угрожали, и мои парни точно заслуживают похвалы за это.

Я думаю, что топ-4 сражаются за первенство, и там и останутся, не думаю, что кто-то из них отстанет. И потом есть команды, борющиеся за места с 5 по 8: мы, "Аталанта", "Лацио" и "Фиорентина". Силы этих команд очевидно меньше, чем у топ-4".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Лацио (Рим) Рома (Рим) Римское дерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...