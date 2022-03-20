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Моуриньо о разгромной победе в дерби: Лацио нам ничем не угрожали
Жозе празднует победу
Фото: twitter AS Roma English
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в интервью после победы в дерби над "Лацио" со счетом 3:0 рассказал о результатах команды и планах борьбы за Лигу Чемпионов:
"Сегодняшний матч был действительно особым, чувствовалось, что все над чем мы работали, все что мы подготовили – оно сработало на поле.
"Лацио" пытались что-то сделать во втором тайме, играли с таким рвением, какое и должна иметь команда в дерби. Но они нам ничем не угрожали, и мои парни точно заслуживают похвалы за это.
Я думаю, что топ-4 сражаются за первенство, и там и останутся, не думаю, что кто-то из них отстанет. И потом есть команды, борющиеся за места с 5 по 8: мы, "Аталанта", "Лацио" и "Фиорентина". Силы этих команд очевидно меньше, чем у топ-4".
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