Моуриньо о разгромной победе в дерби: Лацио нам ничем не угрожали

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо в интервью после победы в дерби над "Лацио" со счетом 3:0 рассказал о результатах команды и планах борьбы за Лигу Чемпионов:

"Сегодняшний матч был действительно особым, чувствовалось, что все над чем мы работали, все что мы подготовили – оно сработало на поле.

"Лацио" пытались что-то сделать во втором тайме, играли с таким рвением, какое и должна иметь команда в дерби. Но они нам ничем не угрожали, и мои парни точно заслуживают похвалы за это.

Я думаю, что топ-4 сражаются за первенство, и там и останутся, не думаю, что кто-то из них отстанет. И потом есть команды, борющиеся за места с 5 по 8: мы, "Аталанта", "Лацио" и "Фиорентина". Силы этих команд очевидно меньше, чем у топ-4".