Драгоценные победы. Итоги 30-го тура Серии А

Сассуоло - Специя 4:1

Дженоа - Торино 1:0

Наполи - Удинезе 2:1

Интер - Фиорентина 1:1

Кальяри - Милан 0:1

Венеция - Сампдория 0:2

Эмполи - Эллас Верона 1:1

Ювентус - Салернитана 2:0

Рома - Лацио 3:0

Болонья - Аталанта 0:1

Сезон 2021/22 выходит на финишную прямую, и сейчас особенно нужны победы. "Милан", "Наполи" и "Аталанта" тяжело поработали за свои, "Ювентус" и "Рома" взяли стартовым наскоком. "Дженоа" добыла крайне редкую и потому драгоценную. А вот "Интер" и "Венеция" не просто не победили, но и играли так, будто сейчас десятый тур, а не 30-й. Потому они и аутсайдеры, каждый в своей борьбе.

"Рома" - "Лацио"

По Римскому дерби в такой атмосфере мы скучали. 60 тысяч болельщиков создали замечательную окраску, не виданную в Италии уже более двух лет. Трибуны дрожали, гудели, ликовали. Успех домашней команды лишь усиливал впечатления. Даже при том, что судьба матча была решена еще в первом тайме, а во втором "Лацио" просто позволяли перекатывать мяч, стоило смотреть трансляцию. Даже больше слушать, чем смотреть.

Разочаровала ли игра? Болельщиков "Лацио" - точно. Они желали оформить первый сезонный дубль в дерби с 2012-го года, ощущали себя фаворитами, поскольку их команда в сезоне забивает в среднем по два гола за матч, сейчас мало пропускает (три в предыдущих восьми), набирала много очков (вторая в тех восьми). А вместо этого получили поражение, которого не видели с 2016-го года. Пропущенный практически от рикошета на первой минуте, беспомощные попытки сравнять и блестящие контратаки соперника.

"Рома"? Она не проиграла в девятом матче лиги подряд. Правда, в шести из них плюс в двух в Лиге Конференций против "Витесса" либо вырывала результат лишь в самой концовке, либо побеждала лишь со счетом 1:0, а иногда и то, и другое. То есть не играла свободно и впечатляюще. Но именно в самый нужный момент выдала великолепную игру. Конечно, не в последнюю очередь благодаря раннему голу (такой же решил судьбу дерби в пользу "Лацио" в первом круге). Но ведь после него работала идеально.

Далеко не факт, что в глобальном плане эта победа что-либо означает. Маурицио Сарри прав, когда заявляет, что одержимость дерби в Риме часто ограничивает "Рому" и "Лацио", мешает им стремиться к настоящим вершинам. Но, возможно, вторая победа в Топ-матче подряд после "Аталанты" и столько побед на характере позволяют заявить, что Жозе Моуриньо решил главную проблему "Ромы". Вернул ей чувство собственного достоинства и веру в свои силы.

Героем вечера, "Королем Вечеринки" (Gazzetta Dello Sport) стал Тэмми Абрахам. Именно от него мяч срикошетил в сетку на первой минуте, затем он забил еще. Англичанин выиграл битву бомбардиров у Чиро Иммобиле нокаутом. Теперь у него 23 гола во всех турнирах, больше, чем забили в дебютный сезон за "Рому" Габриэль Батистута и Винченцо Монтелла. Лишь Роберт Левандовски забил больше голов, чем он, в лигах Топ-5 с начала 2022-го года - 12:9.

Моуриньо отметил даже прессинг Тэмми, борьбу, помощь обороне. А пресса отметила, что праздновал удачный подкат в центре поля более бурно, чем голы. Настоящий лидер.

"Милан" и "Наполи"

"Милан" уже сравнивают с "Ювентусом" Массимилиано Аллегри эпохи пяти Скудетто подряд. Очевидные аналогии после трех 1:0 подряд, после седьмого матча Серии А из девяти последних с не более одного мяча. Матч в Кальяри также был непростым, соперник создавал проблемы, попадал в каркас ворот, его тренер Вальтер Маццарри заявил, что заслужил ничью и вряд ли далек от истины. Но лидер лиги поддерживал интенсивность, даже создал больше, чем в предыдущих матчах и задание выполнил.

Стефано Пиоли признал проблемы в матче, но радостно оценил игру команды как интенсивную, умную и качественную. Gazzetta Dello Sport впечатлила солидность, а Corriere Dello Sport назвал ее "твердой и циничной".

"Россонери" не проигрывали в лиге в восьми матчах подряд. Первые в лигах Топ-5 вместе с "Манчестер Сити" по гостевым победам (11). Впервые с сезона 1967/68 забили в 15-ти гостевых матчах.

"Наполи" также непросто. С разницей более одного мяча он не побеждал с шестого февраля. Тогда же не пропускал в последний раз. В клубе признают, что опомниться от поражения дома от "Милана" и вылета из Лиги Европы было непросто. Лучано Спаллетти и Виктор Осимхен признали, что первый тайм матча против кусачего, не проигравшего "Лацио", "Роме" и "Милану", "Удинезе" был неудачным. Тем не менее, удалось перезагрузиться, устроить камбек и победить дома впервые с 23-го января.

Особо следует отметить бешеную поддержку трибун, переход Спаллетти на неудачную схему 4-3-3 и возвращение во втором тайме к удачной 4-2-3-1. И, разумеется, Виктора Осимхена. Второй дубль подряд нигериец оформил внешне просто. Замкнул навес головой и прострел правой ногой. Он забил дома впервые с 17-го октября. Начал тянуть команду очень вовремя. Из-за желтой карточки он пропустит матч против "Аталанты", и это сейчас выглядит серьезной потерей.

"Ювентус"

"Ювентус" также играл против аутсайдера. Также вроде бы кусачего, сведшего вничью пять из шести предыдущих матчей, в том числе и против "Милана". Еще и играл после землетрясения позорного вылета из Лиги Чемпионов и на фоне водопадов критики. На фоне сообщений о перепалках Массимилиано Аллегри с игроками на тренировке. На фоне потери восьми игроков из-за травм, из-за чего пришлось переводить защитника Данило в центр поля. Тем не менее, и он выиграл, и даже гораздо легче.

"Бьянконери" удалось мощнейшее начало. Забил Дибала, не игравший из-за травм в лиге с 18-го февраля и, согласно сообщениям, возглавлявший перепалку с тренером. Затем Пауло мог оформить хет-трик голов плюс пару ассистов. Затем забил Влахович впервые в пяти последних матчах. Во втором тайме Щесны дважды спас. Типичный "Ювентус". И эта типичность уже принесла ему 16 матчей лиги подряд без поражений (11 побед) и твердое четвертое место. Даже третье уже близко.

"Из-за последних событий мы хотели начать матч агрессивно, забить быстро. Во втором тайме мы ожидаемо устали. Но в целом мы сейчас играем интенсивно, командно и результаты замечательны", - так подытожил матч Аллегри.

"Интер" - "Фиорентина"

"Интер" не играет ни интенсивно, ни командно, у него нет результатов. Семь очков в семи матчах - темп аутсайдера. Сейчас еще и не было отмазки об усталости, поскольку в середине недели он не играл. Была реальная причина потери архитектора Марсело Брозовича, без которого в этом сезоне команда не выиграла три матча в лиге и выиграла лишь в овертайме в Кубке. Реальная причина в реализации, ведь Симоне Индзаги прав - команда создает моменты. Впрочем, создает вопреки общему течению игры.

Первый тайм он проиграл по ударам по воротам со счетом 6:11, выглядя удивительно рыхло везде и особенно провально на флангах. Правда, ответный гол создали фланги - Перишич навесил на Думфриза, но общей энергии игре они не добавили. Второй тайм, кроме его самого начала и концовки, и вовсе был сонным, и тогда лучшие моменты были у соперника. А замены Индзаги начал производить на 74-ой минуте. В неудачах команды раздраженные болельщики прежде всего обвиняют его.

В шести из семи последних матчей лиги "Интер" не забивал более одного мяча.

"Фиорентина"? Она также в последнее время не впечатляет, набирает очки не очень быстро. Уже видно, как ей не хватает Влаховича. Но также доказывает свою солидность, силу, прочный фундамент. Она продолжит лишать Топ-7 покоя.

"Аталанта"

У "Аталанты" также игры сейчас не так много. Точнее, игра есть. В Лиге Европы. В лиге она шла хуже, чем "Интер". Семь очков в восьми матчах, пять из них без забитых. Против всегда неудобной для нее "Болоньи" она страдала, как резонно заявил ассистент Джан Пьеро Гасперини Туллио Гритти, во втором тайме. Банально не успевала за скоростью соперника. Да и в первом при 10:2 по ударам по воротам выглядела менее опасной, чем он.

И все же ей удалось не пропустить благодаря защитникам и вратарю Муссо и найти свой гол в концовке. Найти силами дебютанта, 18-летнего гвинейца Сиссе, еще в феврале игравшего за команду беженцев в Восьмом дивизионе. Сыграли и его замена, и выход Пашалича, отдавшего ему пас вразрез.

Гритти напомнил, что "Аталанта" в последних 10-12 турах всегда набирает очки в бешеном темпе. Проследим.

Другие

Из середняков следует отметить лишь "Сассуоло". 13 очков в пяти последних матчах, разгром команды, которая борется против вылета. До "Лацио" шесть очков. Кто знает... Остальные же спят. А среди аутсайдеров спит "Венеция". В матче за шесть очков она не боролась вовсе и подарила "Сампдории" легкие голы. Семь очков в последних 16-ти турах напоминают развал в предыдущем сезоне другого новичка - "Беневенто" - из середняков прямо к вылету.

"Удинезе" и "Кальяри" боролись. "Салернитана" должна была избежать провального начала, но слишком пинать ее также не следует. Ну а "Дженоа" и вовсе одержала первую победу с третьего тура и вторую в сезоне. Причем играя вдесятером с 24-ой минуты. Она с десятью очками и лишь двумя пропущенными в последних восьми матчах. Неужели все-таки спасется? До 17-го места всего три очка.

За "Специю" первый полный матч с шестого ноября отыграл Виктор Коваленко. На непривычной позиции левого вингера активно действовал в прессинге, в отборе, боролся. Отдал предголевой пас на ход на левом фланге. Но и привез пенальти с желтой карточкой, когда проспал прорыв Фраттези и завалил его сзади. Во втором тайме при счете 1:2 прорвался в штрафную и упал, но ВАР и после проверки молчал. Еще дважды получал мячи в центре штрафной, но неуклюже и толком пробить не сумел.

Оценки от прессы - 5.5 и 6. Отмечали его активность, но и привезенный пенальти. Конечно, за последний можно скинуть полбалла, но по игре в целом на "шестерку" Виктор наиграл.

Кстати, его наставник Тьяго Мотта безапеляционно заявил, что пенальти на украинце был. Хотя на самом деле скорее не было.

Лучший игрок тура - Тэмми Абрахам ("Рома"). Король вечеринки

Прорыв тура - "Дженоа". Первая победа за 27 туров

Разочарование тура - "Интер". Не в игре

Лучший вратарь тура - Хуан Муссо ("Аталанта"). Выручал

Лучший тренер тура - Жозе Моуриньо ("Рома"). Полная тактическая победа

Фото - Ansa