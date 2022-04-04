Серия А. Первое поражение Блессина оставляет Дженоа в зоне вылета

Серия А. 31-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Дженоа" 1:0

Гол: Симеоне 5

Пять раз 0:0, дважды 1:1 и однажды 1:0 - это много или мало для первых восьми матчей каденции? Александер Блессин начал в "Дженоа" именно так, получил немало комплиментов за агрессивный стиль футбола, за гегенпрессинг. Даже Фабио Капелло заявил, что итальянский футбол должен стремиться играть в таком стиле, как играют Юрген Клопп, Ральф Рангник и Блессин. Но для выхода из зоны вылета таких результатов не хватало. Сегодня был шанс наконец-то сравняться с 17-ым местом. Не получилось.

Матч в целом был равным, с острым недостатком ударов по воротам. При этом веронцы, одержавшие лишь одну победу в предыдущих пяти матчах и борющиеся разве что за девятое место, выглядели острее. Они начали с гола Симеоне, протолкнувшего мяч в борьбе с защитником и вратарем. Капрари закручивал в стойку, чуть не перебросил Сиригу. У генуэзцев долго отличался лишь Портанова, удар которого потащил Монтипо. А во втором тайме Пикколи попал с пяти метров в защитника. Вот и все.

Первое поражение Блессина в его итальянской карьере. Шанс выйти из зоны вылета упущен. Команде, которая забивает три мяча в девяти матчах, очень трудно отыграться после раннего пропущенного.