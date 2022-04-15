Серия А. Интер никак не впечатляет, но побеждает, Коваленко отыграл первый тайм

Серия А. 33-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Интер" 1:3

Голы: Маджоре 88 - Брозович 31, Лаутаро Мартинес 73, Санчес 90+4

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Реца (Феррер 37), Кивьор, Маджоре, С. Бастони (Нзола 60, Антист 70), Коваленко (Агудело 46), Манай (Верде 60), Гьяси

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони (Де Фрай 82), Думфриз (Дармиан 75), Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль 75), Перишич, Джеко (Лаутаро Мартинес 60), Корреа (Санчес 60)

Предупреждения: С. Бастони 10, Николау 86

Главный арбитр: Фабио Мареска

Выстраданная победа в гостях над "Ювентусом" и лёгкая благодаря ударному началу над "Вероной" будто перевернули сезон "Интера" с головы на ноги. Вернули на первое место по потерянным очкам, вновь заставили называть фаворитом в борьбе за Скудетто. Правда, выезд в Специю начал опасную серию из пяти матчей за 17 дней с мыслями о ближайших против "Милана" и "Ромы". К "Специи", уже побеждавшей "Наполи" и "Милан" в гостях, а дома проигрывавшей всем грандам лишь с разницей в один мяч. Но чемпион справился.

В принципе, "Специя" должна быть весьма довольна первыми 30-ю минутами игры. Она выдержала не слишком опасный стартовый натиск, потихоньку начала комбинировать. Создавала лучшие моменты. Ошибка в обороне вывела Гьяси на Хандановича, и лишь реакция последнего предотвратила удар. Коваленко пробивал из центра штрафной в защитника. Тем не менее, первым забил "Интер". Удивив подключением. Последний опорник Брозович забросил, получил пас головой от центрального защитника Д'Амброзио и классно пробил под перекладину.

Первый гол архитектора атак чемпиона в сезоне.

Второй тайм хозяева начали довольно активно. Несколько мячей просвистели во вратарской гостей, Манай с отличной позиции пробил слабо во вратаря. Постепенно "Интер" проснулся. Не слишком сильно, до слабого удара Бареллы во вратаря. Думфриз с пары метров замкнул выше. Лаутаро низом пробил немного неточно. Впрочем, в итоге Перишич забросил с фланга, а вышедший на замену Лаутаро Мартинес опередил защитника.

В концовке команды обменялись голами, но в стратегическом плане это ничего не изменило. Маджоре подхватил мяч и врезал под перекладину из-за пределов штрафной. Лаутаро подхватил после дуэли Алексиса Санчеса с защитником и выложил тому же Санчесу, уже вставшему с газона.

Победа на классе. Ни в коем случае не впечатляющее выступление чемпиона, но более чем уверенное и более чем приемлемый результат. Прямо сейчас он первый и по набранным очкам. Он должен быть доволен найденным путем. А "Специя" остается в 11-ти очках над зоной вылета. Ей не нужно было играть кровь из носу сегодня, она и не играла так.

Коваленко в двух турах подряд играл на позиции левого вингера. Получалось плохо, поэтому в предыдущем туре он ушел в запас. Сегодня получил новый шанс, на этот раз на гораздо более удобной позиции "десятки". Но и там не проявил себя. Кроме прессинга на одной линии с центрфорвардом и места в середине по итогам первого тайма по касаниям мяча. В атаке был совершенно незаметен, его процент точных передач был просто ужасен - 46. Замена в перерыве выглядела более чем логичной.