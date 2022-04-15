Коваленко получил посредственную оценку за игру против Интера

В стартовой игре 33-го тура Серии А "Интер" обыграл "Специю". В составе вторых один тайм отыграл Виктор Коваленко.

Статистический портал SofaScore оценил действия украинского хавбека на 6.7. Это средний бал в команде и один из худших среди футболистов атаки.

За 45 минут Коваленко отдал лишь пять точных передач при 11 попытках, совершив при этом два неточных навеса. Зато он был хорош в борьбе - три выигранных дуэли на земле, одна - в воздухе, а также два отбора.

Отметим, что "Специя" Коваленко идет на 15-м месте, опережая команды из зоны вылета как минимум на 11 пунктов.