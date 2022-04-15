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Коваленко получил посредственную оценку за игру против Интера

Италия
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Пять точных передач за тайм - маловато

Коваленко получил посредственную оценку за игру против Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В стартовой игре 33-го тура Серии А "Интер" обыграл "Специю". В составе вторых один тайм отыграл Виктор Коваленко.

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Статистический портал SofaScore оценил действия украинского хавбека на 6.7. Это средний бал в команде и один из худших среди футболистов атаки.

Коваленко получил посредственную оценку за игру против Интера - изображение 1

За 45 минут Коваленко отдал лишь пять точных передач при 11 попытках, совершив при этом два неточных навеса. Зато он был хорош в борьбе - три выигранных дуэли на земле, одна - в воздухе, а также два отбора.

Отметим, что "Специя" Коваленко идет на 15-м месте, опережая команды из зоны вылета как минимум на 11 пунктов.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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