Только после травмы. Малиновский остался в запасе Аталанты на игру против Торино

В рамках перенесенного матча 20-го тура Серии А встречаются "Аталанта" и "Торино".

Стали известны стартовые составы коллективов. Руслан Малиновский остался в запасе. Напомним, что прошедший матч украинец пропускал из-за небольшого повреждения.

В текущем сезоне на счету Руслана 37 матчей, десять забитых голов и пять голевых передач.