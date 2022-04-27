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Только после травмы. Малиновский остался в запасе Аталанты на игру против Торино
Возможно, выйдет на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках перенесенного матча 20-го тура Серии А встречаются "Аталанта" и "Торино".
Стали известны стартовые составы коллективов. Руслан Малиновский остался в запасе. Напомним, что прошедший матч украинец пропускал из-за небольшого повреждения.
???? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 27, 2022
???? How we line up to face Torino!
Presented by @Plus500#AtalantaTorino #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/LrK0a5BqYq
В текущем сезоне на счету Руслана 37 матчей, десять забитых голов и пять голевых передач.
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