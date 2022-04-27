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Только после травмы. Малиновский остался в запасе Аталанты на игру против Торино

Италия
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Возможно, выйдет на замену

Только после травмы. Малиновский остался в запасе Аталанты на игру против Торино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках перенесенного матча 20-го тура Серии А встречаются "Аталанта" и "Торино".

Стали известны стартовые составы коллективов. Руслан Малиновский остался в запасе. Напомним, что прошедший матч украинец пропускал из-за небольшого повреждения.

В текущем сезоне на счету Руслана 37 матчей, десять забитых голов и пять голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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