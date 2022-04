Только после травмы. Малиновский остался в запасе Аталанты на игру против Торино

В рамках перенесенного матча 20-го тура Серии А встречаются "Аталанта" и "Торино".

Стали известны стартовые составы коллективов. Руслан Малиновский остался в запасе. Напомним, что прошедший матч украинец пропускал из-за небольшого повреждения.

???? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini!

???? How we line up to face Torino!



Presented by @Plus500#AtalantaTorino #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/LrK0a5BqYq