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Рома планирует усилиться нападающим Аталанты

Италия
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Моуриньо лично заинтересован в трансфере

Рома планирует усилиться нападающим Аталанты

Луис Муриэль

Новина українською

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль в ближайшее трансферное окно может подписать контракт с "Ромой". По информации издания AsRomaLive, в этом трансфере заинтересован тренер римского клуба Жозе Моуриньо.

Сообщается, что 31-летний колумбиец не прочь сменить клуб, ведь сейчас он не имеет игровой практики. Отметим, что "Аталанта" планирует получить за игрока 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Муриэль сыграл 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Луис Муриэль Рома (Рим)
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Источник:
AsRomaLive

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