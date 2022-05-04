Рома планирует усилиться нападающим Аталанты

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль в ближайшее трансферное окно может подписать контракт с "Ромой". По информации издания AsRomaLive, в этом трансфере заинтересован тренер римского клуба Жозе Моуриньо.

Сообщается, что 31-летний колумбиец не прочь сменить клуб, ведь сейчас он не имеет игровой практики. Отметим, что "Аталанта" планирует получить за игрока 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Муриэль сыграл 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.