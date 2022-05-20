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Торино - Рома: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А
Команде Моуринью нужна победа
Getty Images / Global Images Ukraine
Римляне ещё не решили свои турнирные задачи на нынешний чемпионат Италии. Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку, которая позволяет выйти в Лигу Европы. Её ещё нужно защитить в борьбе с "Фиорентиной" и "Аталантой" - они свои матчи проведут завтра. Но, дабы не задаваться вопросами Серии А, "волкам"
Чемпионат Италии. 38-й тур
"Торино" 21:45 "Рома"
Трансляция - MEGOGO
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