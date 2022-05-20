Торино - Рома: смотреть онлайн бесплатно матч Серии А

Римляне ещё не решили свои турнирные задачи на нынешний чемпионат Италии. Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку, которая позволяет выйти в Лигу Европы. Её ещё нужно защитить в борьбе с "Фиорентиной" и "Аталантой" - они свои матчи проведут завтра. Но, дабы не задаваться вопросами Серии А, "волкам" нужны три очка . У "Торино" уже никаких турнирных задач нет, поэтому можно играть в своё удовольствие, не забывая о домашней победе над "Ромой" в прошлом сезоне.

Чемпионат Италии. 38-й тур

"Торино" 21:45 "Рома"

Трансляция - MEGOGO