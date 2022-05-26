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Покорил надежностью. Наполи выкупил камерунского опорника Фулхэма
Провел хороший сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Наполи" объявил о выкупе 26-летнего опорника Андре Замбо-Ангисса. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Прошлым летом Ангисса был арендован у "Фулхэма" и сходу сумел вписаться в команду Спаллетти. Никаких деталей полноценного перехода не сообщается. По данным инсайдеров, "Наполи" выплатит 15 миллионов евро.
???? SSC Napoli have completed a deal with @FulhamFC to make Frank Anguissa's move permanent ✍️— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 26, 2022
???? https://t.co/myhJNzg9ol
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OPybKBqWgD
В прошедшем сезоне Ангисса в сумме провел 33 поединка, в которых отдал две голевые передачи.
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