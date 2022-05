Покорил надежностью. Наполи выкупил камерунского опорника Фулхэма

Итальянский "Наполи" объявил о выкупе 26-летнего опорника Андре Замбо-Ангисса. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Прошлым летом Ангисса был арендован у "Фулхэма" и сходу сумел вписаться в команду Спаллетти. Никаких деталей полноценного перехода не сообщается. По данным инсайдеров, "Наполи" выплатит 15 миллионов евро.

???? SSC Napoli have completed a deal with @FulhamFC to make Frank Anguissa's move permanent ✍️



???? https://t.co/myhJNzg9ol



???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OPybKBqWgD