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Покорил надежностью. Наполи выкупил камерунского опорника Фулхэма

Италия
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Провел хороший сезон

Покорил надежностью. Наполи выкупил камерунского опорника Фулхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Наполи" объявил о выкупе 26-летнего опорника Андре Замбо-Ангисса. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Прошлым летом Ангисса был арендован у "Фулхэма" и сходу сумел вписаться в команду Спаллетти. Никаких деталей полноценного перехода не сообщается. По данным инсайдеров, "Наполи" выплатит 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ангисса в сумме провел 33 поединка, в которых отдал две голевые передачи.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Андре-Франк Замбо-Ангисса
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