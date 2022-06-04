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Де Дзерби может перейти в клуб-аутсайдер Серии А

Италия
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Альтернативный вариант для Салернитаны – Фабио Каннаваро

Де Дзерби может перейти в клуб-аутсайдер Серии А

Фото: Real Madrid CF

UA-Футбол
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби интересен "Салернитане". Клуб, чудом не вылетевший из Серии А в прошедшем сезоне, распрощался со старым тренером и, как сообщает Stop & Goal, готов предложить место коучу "Шахтера".

По информации издания, Де Дзерби готов вернуться в чемпионат Италии после года работы в Украине. С "Шахтером" он выиграл лишь один трофей – Суперкубок Украины 2021 года.

Как сообщается, Де Дзерби не единственный вариант "Салернитаны". В качестве альтернативы клуб рассматривает возможность назначения главным тренером Фабио Каннаваро. Для чемпиона мира и обладателя Золотого мяча-2006, эта работа станет первой в Европе.

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В статье: Фабио Каннаваро Шахтер (Донецк) Салернитана Роберто Де Дзерби
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