Де Дзерби может перейти в клуб-аутсайдер Серии А

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби интересен "Салернитане". Клуб, чудом не вылетевший из Серии А в прошедшем сезоне, распрощался со старым тренером и, как сообщает Stop & Goal, готов предложить место коучу "Шахтера".

По информации издания, Де Дзерби готов вернуться в чемпионат Италии после года работы в Украине. С "Шахтером" он выиграл лишь один трофей – Суперкубок Украины 2021 года.

Как сообщается, Де Дзерби не единственный вариант "Салернитаны". В качестве альтернативы клуб рассматривает возможность назначения главным тренером Фабио Каннаваро. Для чемпиона мира и обладателя Золотого мяча-2006, эта работа станет первой в Европе.