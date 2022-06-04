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Де Дзерби может перейти в клуб-аутсайдер Серии А
Альтернативный вариант для Салернитаны – Фабио Каннаваро
Фото: Real Madrid CF
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби интересен "Салернитане". Клуб, чудом не вылетевший из Серии А в прошедшем сезоне, распрощался со старым тренером и, как сообщает Stop & Goal, готов предложить место коучу "Шахтера".
По информации издания, Де Дзерби готов вернуться в чемпионат Италии после года работы в Украине. С "Шахтером" он выиграл лишь один трофей – Суперкубок Украины 2021 года.
Как сообщается, Де Дзерби не единственный вариант "Салернитаны". В качестве альтернативы клуб рассматривает возможность назначения главным тренером Фабио Каннаваро. Для чемпиона мира и обладателя Золотого мяча-2006, эта работа станет первой в Европе.
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