Пауло Дибала согласовал условия контракта с европейским топ-клубом

Бывший нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала уже согласовал все условия контракта с "Интером", сообщает TyC Sports.

По данным издания, 28-летний аргентинец договорился с боссами миланского клуба по поводу условий личного контракта. Соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года. В новой команде он будет получать около 6 млн евро в год. Вместе с бонусами оклад футболиста будет составлять 8 миллионов.

В скором времени Пауло пройдет медицинский осмотр и официально подпишет договор с "Интером".

Напомним, Дибала выступал за "Ювентус" с 2015 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 39 матчах "старой синьоры" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и выполнил 6 результативных передач.