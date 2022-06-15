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Пауло Дибала согласовал условия контракта с европейским топ-клубом

Италия
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Форвард продолжит карьеру в другом итальянском клубе

Пауло Дибала согласовал условия контракта с европейским топ-клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала уже согласовал все условия контракта с "Интером", сообщает TyC Sports.

По данным издания, 28-летний аргентинец договорился с боссами миланского клуба по поводу условий личного контракта. Соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года. В новой команде он будет получать около 6 млн евро в год. Вместе с бонусами оклад футболиста будет составлять 8 миллионов.

В скором времени Пауло пройдет медицинский осмотр и официально подпишет договор с "Интером".

Напомним, Дибала выступал за "Ювентус" с 2015 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 39 матчах "старой синьоры" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и выполнил 6 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Пауло Дибала
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Источник:
TyC Sports

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