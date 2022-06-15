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Пауло Дибала согласовал условия контракта с европейским топ-клубом
Форвард продолжит карьеру в другом итальянском клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала уже согласовал все условия контракта с "Интером", сообщает TyC Sports.
По данным издания, 28-летний аргентинец договорился с боссами миланского клуба по поводу условий личного контракта. Соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года. В новой команде он будет получать около 6 млн евро в год. Вместе с бонусами оклад футболиста будет составлять 8 миллионов.
В скором времени Пауло пройдет медицинский осмотр и официально подпишет договор с "Интером".
Напомним, Дибала выступал за "Ювентус" с 2015 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 39 матчах "старой синьоры" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и выполнил 6 результативных передач.
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