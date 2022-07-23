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Жозе Боту: Если бы не война в Украине, за Додо нужно было бы заплатить гораздо больше, чем 30 миллионов евро

Италия
(2 голосов)

Ранее было отклонено предложение в 25 млн евро

Жозе Боту: Если бы не война в Украине, за Додо нужно было бы заплатить гораздо больше, чем 30 миллионов евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал трансфер защитника "горняков" Додо в итальянскую "Фиорентину":

“ – Он не играл с середины декабря, прошло более 7 месяцев без матчей, и это не очень хорошо. Но он действительно хороший игрок, здоровый и очень быстро адаптируется к команде и восстанавливает форму.

– Является ли "Фиорентина" правильной командой для него и его карьеры сейчас?

– Да, Додо молод и может еще очень вырасти. “Фиорентина” играет в футбол, который соответствует лучшим характеристикам игрока.

– В прошлом году на этой позиции играл Одриосола. Думаете, бразилец посильнее?

– При всем уважении к Одриосоле, считаю, "Фиорентина" может играть лучше с Додо. У него другие характеристики, чем у испанца, поскольку он является одним из самых быстрых игроков в мире. Он очень хорошо гарантирует команде баланс при атаке и защите.

– Есть ли покупка Додо выгодным соглашением для "Фиорентины", учитывая также предложения, от которых он отказался в прошлом?

– Два года назад мы получили предложение в 25 миллионов евро от "Баварии". Но нам очень понравился Додо, мы решили не продавать его. У нас не было кем его заменить, мы думали, что он стоит гораздо больше. Думаю, "Фиорентина" действительно сделала очень многое, купив Додо примерно за 18 миллионов, включая бонусы. Если бы не война в Украине, за него нужно было бы выплатить гораздо больше 30 миллионов.

– Интересовались ли им другие итальянские клубы в прошлом?

– За период, который я провел в “Шахтере”, то есть последние 3,5 года, мы видели интерес со стороны “Баварии” и “Тоттенхэма”, но из Серии А никогда ничего не было, - сказал Боту.

Отметим, что Додо перешел в "Шахтер" в 2018 году за 2 миллиона евро. Один сезон он провел в аренде в португальской "Витории Гимарайнш", но потом стал основным правым защитником "горняков" сыграв 97 матчей за дончан.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо Жозе Боту
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Источник:
firenzeviola

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