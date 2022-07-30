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Ибрагимович: Если я закончу карьеру, то футбол умрет

Италия
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(1 голосов)

Златан в своем репертуаре

Ибрагимович: Если я закончу карьеру, то футбол умрет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket

Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнениями на счет потенциального окончания своей игровой карьеры.

"Когда я закончу карьеру? Никогда. Если я закончу карьеру, то футбол умрет", - сказал 40-летний швед.

Ранее Ибра пролонгировал свой контракт с "россонери" еще на один год - до окончания сезона 2022/23.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2022 в 20:43
Корону зніми, король без титулів.
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Черноморчик (Одесса )
30.07.2022 в 20:57
Титулов у него хватает , нет только лиги чемпионов . А так да , ещё то самовлюбленное гавно. Футболист классный а как человек , дерьмо.
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