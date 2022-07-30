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Ибрагимович: Если я закончу карьеру, то футбол умрет
Златан в своем репертуаре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Canoniero/LightRocket
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнениями на счет потенциального окончания своей игровой карьеры.
"Когда я закончу карьеру? Никогда. Если я закончу карьеру, то футбол умрет", - сказал 40-летний швед.
Ранее Ибра
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Источник:Gazzetta dello Sport
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2022 в 20:43
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-1
Черноморчик (Одесса )
30.07.2022 в 20:57
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+1
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