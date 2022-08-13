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Опорник Тоттенхэма переедет в Италию на правах аренды

Италия
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Игрок попробует себя в новом клубе

Опорник Тоттенхэма переедет в Италию на правах аренды

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Французский опорный полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле продолжит карьеру в Италии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Хавбека в ближайшее время арендует "Наполи". При этом сделка будет предусматривать опцию выкупа игрока летом следующего года.

Как известно, вторую часть прошлого сезона француз провел в аренде в "Лионе", так как главный тренер "шпор" Антонио Конте не нуждается в его услугах.

Напомним, "Тоттенхэм" приобрел Ндомбеле летом 2019 года у "Лиона" за 60+10 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Наполи (Неаполь) Танги Ндомбеле
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Источник:
Fabrizio Romano

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