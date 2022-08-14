Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпион начинает красиво. Милан – Удинезе 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Милан – Удинезе, первый тур Серии А, 13 августа 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Удинезе, которые встречались в первом туре итальянской Серии А. Черно-белые забили первыми в игре, но очень быстро чемпионы отыгрались с помощью пенальти, а затем вышли вперед. Впрочем, на перерыв команды шли при равном счете – Удинезе сумел восстановить равновесие. Сразу после перерыва Милан снова вышел вперед, а затем Ребич оформил дубль и закрепил преимущество россонери.
Итальянская Серия А. Первый тур
Милан – Удинезе 4:2
Голы: Эрнандес 11 пен., Ребич 15, Диас 46, Ребич 68 – Бекао 2, Масина 45+3
Популярное сейчас
- Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию
- Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото
- Катастрофа МЮ, первая осечка Барселоны, вдохновленный ПСЖ. Главные новости за 13 августа
- Курс на Англию? Жена Малиновского показала упакованные вещи
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО