Чемпион начинает красиво. Милан – Удинезе 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Удинезе, которые встречались в первом туре итальянской Серии А. Черно-белые забили первыми в игре, но очень быстро чемпионы отыгрались с помощью пенальти, а затем вышли вперед. Впрочем, на перерыв команды шли при равном счете – Удинезе сумел восстановить равновесие. Сразу после перерыва Милан снова вышел вперед, а затем Ребич оформил дубль и закрепил преимущество россонери.

Итальянская Серия А. Первый тур

Милан – Удинезе 4:2

Голы: Эрнандес 11 пен., Ребич 15, Диас 46, Ребич 68 – Бекао 2, Масина 45+3