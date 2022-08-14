  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чемпион начинает красиво. Милан – Удинезе 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион начинает красиво. Милан – Удинезе 4:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Милан – Удинезе, первый тур Серии А, 13 августа 2022

Чемпион начинает красиво. Милан – Удинезе 4:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Удинезе, которые встречались в первом туре итальянской Серии А. Черно-белые забили первыми в игре, но очень быстро чемпионы отыгрались с помощью пенальти, а затем вышли вперед. Впрочем, на перерыв команды шли при равном счете – Удинезе сумел восстановить равновесие. Сразу после перерыва Милан снова вышел вперед, а затем Ребич оформил дубль и закрепил преимущество россонери.

Итальянская Серия А. Первый тур

Милан – Удинезе 4:2

Голы: Эрнандес 11 пен., Ребич 15, Диас 46, Ребич 68 – Бекао 2, Масина 45+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анте Ребич Милан Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде