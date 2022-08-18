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Аренда с обязательным выкупом. Сын Диего Симеоне стал игроком Наполи
Аргентинец сменил один клуб Италии на другой
Фото: sscnapoli.it
"Наполи" на своем официально сайте сообщил о переходе нападающего "Вероны" Джованни Симеоне.
Неаполитанцы арендовали 27-летнего аргентинца до конца сезона-2022/23. Более того, арендное соглашение включает обязательный выкуп контракта в том случае, если игрок достигнет определенных показателей, выступая за команду.
По информации СМИ, "Наполи" заплатят за аренду игрока 3,5 миллиона евро. Сумма, прописанная в пункте о выкупе, составляет 12 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард забил 17 голов и отдал 5 голевых передач за "Верону" во всех турнирах. Также добавим, что Джованни сын главного тренера "Атлетико Мадрид" Диего.
???? Benvenuto Cholito! ????— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2022
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tXSH5lDuOa
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