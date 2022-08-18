Аренда с обязательным выкупом. Сын Диего Симеоне стал игроком Наполи

"Наполи" на своем официально сайте сообщил о переходе нападающего "Вероны" Джованни Симеоне.

Неаполитанцы арендовали 27-летнего аргентинца до конца сезона-2022/23. Более того, арендное соглашение включает обязательный выкуп контракта в том случае, если игрок достигнет определенных показателей, выступая за команду.

По информации СМИ, "Наполи" заплатят за аренду игрока 3,5 миллиона евро. Сумма, прописанная в пункте о выкупе, составляет 12 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард забил 17 голов и отдал 5 голевых передач за "Верону" во всех турнирах. Также добавим, что Джованни сын главного тренера "Атлетико Мадрид" Диего.