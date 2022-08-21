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Кассано: Дибала - не феномен. Тогда почему никто с топ-клубов не хотел подписать Пауло?

Италия
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Антонио о реальном уровне Дибалы

Кассано: Дибала - не феномен. Тогда почему никто с топ-клубов не хотел подписать Пауло?

fox

Новина українською

Экс-нападающий "Милана", "Ромы", "Интера" и национальной сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход форварда Пауло Дибалы из туринского "Ювентуса" в состояние римлян.

"В случае если ты сильный футболист, "Юве" не отпустит тебя в 29 лет. Клубы из ТОП-5 (лег Европы – прим.) даже не рассматривали его как запасного игрока. "Интер" предпринимал попытки подписать Пауло, но затем оформил трансфер Лукаку.

Я рассказывал об этом еще со времен "Палермо": Дибала – не феномен. Тогда почему ни одна ТОП-команда не желала его? Даже "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал". На самом деле "Интер" никогда не хотел Пауло, это просто было шоу, чтобы вернуть Ромелу (Лукаку - прим).

Даже Санчес сильнее Дибалы. "Милан" решил сделать паузу и выждал 2 месяца, и в итоге подписал де Кетеларе. И в итоге Дибала перешел в 6-ю команду Серии А (чемпионат Италии – прим.)", - рассказал

Напомним, 28-летний аргентинец перешел в "Рому" из "Юве" этим летом.

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В статье: Антонио Кассано Ювентус (Турин) Рома (Рим) Пауло Дибала
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Источник:
Calciomercato

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