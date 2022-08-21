Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кассано: Дибала - не феномен. Тогда почему никто с топ-клубов не хотел подписать Пауло?
Антонио о реальном уровне Дибалы
fox
Экс-нападающий "Милана", "Ромы", "Интера" и национальной сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход форварда Пауло Дибалы из туринского "Ювентуса" в состояние римлян.
"В случае если ты сильный футболист, "Юве" не отпустит тебя в 29 лет. Клубы из ТОП-5 (лег Европы – прим.) даже не рассматривали его как запасного игрока. "Интер" предпринимал попытки подписать Пауло, но затем оформил трансфер Лукаку.
Я рассказывал об этом еще со времен "Палермо": Дибала – не феномен. Тогда почему ни одна ТОП-команда не желала его? Даже "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал". На самом деле "Интер" никогда не хотел Пауло, это просто было шоу, чтобы вернуть Ромелу (Лукаку - прим).
Даже Санчес сильнее Дибалы. "Милан" решил сделать паузу и выждал 2 месяца, и в итоге подписал де Кетеларе. И в итоге Дибала перешел в 6-ю команду Серии А (чемпионат Италии – прим.)", - рассказал
Напомним, 28-летний аргентинец перешел в "Рому" из "Юве" этим летом.
Популярное сейчас
- Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка года
- Петряк близок к переходу в донецкий Шахтер
- Только два легионера. Шахтер объявил заявку на УПЛ
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО