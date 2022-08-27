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Жорже Мендеш работает над трансфером Роналду в Наполи
Неужели Криштиану вернется в Италию?
Фото: twitter.com/Cristiano
Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш продолжает настаивать, чтобы "Манчестер Юнайтед" отпустил 37-летнего португальца в неаполитанский клуб. В сделку планируют включить Виктора Осимхена, который должен отправиться в "МЮ".
Однако, сейчас "Юнайтед" сосредоточен на трансфере Антони из "Аякса" и готов выложить за него 90 миллионов евро. Пока неясно, захочет ли клуб тратить на Осимхена еще 100 миллионов.
"Наполи" готов расстаться с Осимхеном за 100+ миллионов, хотя агент нигерийского форварда заявил, что игрок не продается. В то же время "Манчестер Юнайтед" должен будет выплачивать большую часть зарплаты Роналду.
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