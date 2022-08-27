Жорже Мендеш работает над трансфером Роналду в Наполи

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш продолжает настаивать, чтобы "Манчестер Юнайтед" отпустил 37-летнего португальца в неаполитанский клуб. В сделку планируют включить Виктора Осимхена, который должен отправиться в "МЮ".

Однако, сейчас "Юнайтед" сосредоточен на трансфере Антони из "Аякса" и готов выложить за него 90 миллионов евро. Пока неясно, захочет ли клуб тратить на Осимхена еще 100 миллионов.

"Наполи" готов расстаться с Осимхеном за 100+ миллионов, хотя агент нигерийского форварда заявил, что игрок не продается. В то же время "Манчестер Юнайтед" должен будет выплачивать большую часть зарплаты Роналду.