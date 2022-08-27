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Жорже Мендеш работает над трансфером Роналду в Наполи

Италия
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Неужели Криштиану вернется в Италию?

Жорже Мендеш работает над трансфером Роналду в Наполи

Фото: twitter.com/Cristiano

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Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш продолжает настаивать, чтобы "Манчестер Юнайтед" отпустил 37-летнего португальца в неаполитанский клуб. В сделку планируют включить Виктора Осимхена, который должен отправиться в "МЮ".

Однако, сейчас "Юнайтед" сосредоточен на трансфере Антони из "Аякса" и готов выложить за него 90 миллионов евро. Пока неясно, захочет ли клуб тратить на Осимхена еще 100 миллионов.

"Наполи" готов расстаться с Осимхеном за 100+ миллионов, хотя агент нигерийского форварда заявил, что игрок не продается. В то же время "Манчестер Юнайтед" должен будет выплачивать большую часть зарплаты Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Наполи (Неаполь) Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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