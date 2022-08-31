ПСЖ чувствует себя уверенно в переговорах по Шкриньяру. К переговорам присоединился президент клуба

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи подключился к переговорам по защитнику "Интера" Милану Шкриньяру, сообщает L'Equipe. В связи с этим парижане чувствуют себя уверенно касаемо подписания словака.

Достоверно неизвестно сколько предлагает "ПСЖ", но "Интер" уже не так держится за 27-летнего фуллбека, как несколькими неделями ранее.

Напомним, что "Интер" просил за словака в районе 50 миллионов евро.

Сообщалось, что "ПСЖ" рассматривает возможность подписания защитника "Монако" Акселя Дисаси, на случай, если переговоры по Шкриньяру сорвуться. "Монегаски" просят за 24-летнего француза 50 миллионов евро.

В этом сезоне Шкриньяр 4 матча за "Интер", отыграв 357 минут в Серии А. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 65 миллионов евро.