Серия А. Аталанта на первом месте в лиге, десять минут Малиновского

Серия А. Четвертый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Торино" 3:1

Голы: Коопмейнерс 45+4 (пен.), 48, 84 (пен.) - Влашич 77

"Аталанта": Муссо, Околи, Толой (Руджери 80), Демираль, Соппи, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста (Зортеа 46), Пашалич (Малиновский 80), Д. Сапата (Хойлунд 37), Эдерсон (Лукман 58)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Айна (Войвода 46), Линетти, Лукич, Лазаро, Влашич, Сек (Радоньич 76), Санабрия (Пеллегри 67)

Предупреждения: Дзаппакоста 41 - Айна 19, Буонджорно 46, Влашич 82

Победитель этого матча выходил на первое место по очкам. "Аталанта" и "Торино" не играют блестяще, растеряли свою интенсивность, высокий прессинг, креатив. Зато выглядят более мощными и организованными. 4:4 и 3:3, как в двух предыдущих очных матчах в Бергамо, мы и не ожидали увидеть. В предыдущих пяти матчах с участием "Аталанты", забивалось менее трех мячей. Она ещё и нервничала в последний день Меркато. Настолько, что Джан Пьеро Гасперини отменил предматчевую пресс-конференцию.

Потому такая спокойная, уверенная, даже, можно сказать, лёгкая победа Гасперини над своим лучшим учеником Иваном Юричем удивила. Несмотря на всего 41 процент владения мячом, агрессию, старание гостей, преимущество хозяев было очевидным. По ударам они постоянно держали гандикап примерно в два раза. Реально угрожали воротам гораздо чаще. Выглядели абсолютно уверенными в себе.

Дальний удар Толоя совсем чуть-чуть не попал, такой же Коопмейнерса Милинкович-Савич еле вытащил из-под перекладины. Сапата проиграл Ване выход один-на-один. От Демираля мяч отскочил в перекладину. Так что подножка Айны на Соппи в добавленное время первого тайма установила справедливость. А точный удар низом издали Коопмейнерса (очень похоже на его победный гол в Вероне) со скидки Соппи укрепил её.

После 65-ой минуты пошла более открытая игра. С подачи углового Толой попал в перекладину, но и Линетти ударом с игры в нее попал. Затем Пеллегри прострелил, мяч отскочил от защитника, и Влашич пробил под перекладину. Но последнее слово было за Коопмейнерсом. Голландец оформил первый хет-трик в карьере после явного фола Лазаро на Лукмане.

В третий раз в истории и впервые в каденции Гасперини "Аталанта" набирает десять очков в четырех первых турах. Заодно прервав серию из семи домашних матчей лиги без побед, длившуюся с февраля. Она даже теперь на чистом первом месте в лиге, поскольку по забитым мячам опережает "Рому". Учитывая бури в команде и вокруг нее, особенно по вопросам Меркато, такой старт сезона поражает и впечатляет.

Руслан Малиновский после двух выходов в стартовом составе отступил на скамью запасных. Вышел на замену на 80-ой минуте. Успел коснуться мяча семь раз, отдал три передачи. В том числе мяч попал ему в руку в штрафной "Аталанты". За этот эпизод Марко Ди Белло мог поставить пенальти, но решил, что, поскольку рука была опущена, а попадание - случайным, этого не следует делать.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Салернитана" 1:1

Голы: Арнаутович 52 (пен.) - Диа 88