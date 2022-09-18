21-летний защитник Эмполи заинтересовал Интер и Юве

Итальянский инсайдер Николо Скир сообщил, что защитник "Эмполи" Фабиано Паризи привлек внимание к своей персоне со стороны грандов Серии А.

В частности, по информации источника, к 21-летнему футболисту проявляют интерес миланский "Интер" и туринский "Ювентус".

На вчерашнем матче между "Эмполи" и "Болоньей" скауты "нерадзурри" и "бьянконери" наблюдали с трибун за игроком.

В нынешнем сезоне итальянское первенство Паризи провел 7 матчей и отметился одним голом.