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21-летний защитник Эмполи заинтересовал Интер и Юве

Италия
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Скауты клубов наблюдают за игроком

21-летний защитник Эмполи заинтересовал Интер и Юве

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Итальянский инсайдер Николо Скир сообщил, что защитник "Эмполи" Фабиано Паризи привлек внимание к своей персоне со стороны грандов Серии А.

В частности, по информации источника, к 21-летнему футболисту проявляют интерес миланский "Интер" и туринский "Ювентус".

На вчерашнем матче между "Эмполи" и "Болоньей" скауты "нерадзурри" и "бьянконери" наблюдали с трибун за игроком.

В нынешнем сезоне итальянское первенство Паризи провел 7 матчей и отметился одним голом.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Эмполи
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Источник:
Twitter Nico Schira

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