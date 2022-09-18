Италия
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21-летний защитник Эмполи заинтересовал Интер и Юве
Скауты клубов наблюдают за игроком
Итальянский инсайдер Николо Скир сообщил, что защитник "Эмполи" Фабиано Паризи привлек внимание к своей персоне со стороны грандов Серии А.
В частности, по информации источника, к 21-летнему футболисту проявляют интерес миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
На вчерашнем матче между "Эмполи" и "Болоньей" скауты "нерадзурри" и "бьянконери" наблюдали с трибун за игроком.
В нынешнем сезоне итальянское первенство Паризи провел 7 матчей и отметился одним голом.
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Источник:Twitter Nico Schira
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