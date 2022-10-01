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Сразу три игрока Милана травмировались в одном матче
Головная боль для Пиоли
Getty Images / Global Images Ukraine
В составе "Милана" произошли три вынужденные замены в матче с "Эмполи".
На 33-й минуте из-за повреждения колена поле покинул полузащитник Алексис Салемакерс, на 39-й из-за травмы бедра ушел защитник Давиде Калабрия. Вместо них появились Раде Крунич и Пьер Калулу соответственно.
Во втором тайме повреждение получил еще один игрок миланцев – защитник Симон Кьер. Его на 73-й минуте заменил Серджиньо Дест.
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Источник:Flashscore
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