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Сразу три игрока Милана травмировались в одном матче

Италия
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Сразу три игрока Милана травмировались в одном матче

Getty Images / Global Images Ukraine

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В составе "Милана" произошли три вынужденные замены в матче с "Эмполи".

На 33-й минуте из-за повреждения колена поле покинул полузащитник Алексис Салемакерс, на 39-й из-за травмы бедра ушел защитник Давиде Калабрия. Вместо них появились Раде Крунич и Пьер Калулу соответственно.

Во втором тайме повреждение получил еще один игрок миланцев – защитник Симон Кьер. Его на 73-й минуте заменил Серджиньо Дест.

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В статье: Милан Давиде Калабрия Симон Кьер
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