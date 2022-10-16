Серия А. Милан вымучивает победу в Вероне и на чистом третьем месте

Серия А. Десятый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Милан" 1:2

Голы: Гюнтер 19 - Велозу 9 (автогол), Тонали 81

"Эллас Верона": Монтипо, Хиен, Гюнтер, Маньяни (Кабаль 71), Фараони, Тамез (Хонгла 65), Велозу, Депаоли, Хрустич (Пикколи 54), Верди (Каллон 71), Анри (Джурич 65)

"Милан": Татарушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес, Адли (Беннасер 61), Тонали, Крунич (Побега 61), Диас (Ребич 46), Жиру (Ориги 46), Леау (Тиау 83)

Предупреждения: Маньяни 66, Хонгла 68, Фараони 75 - Эрнандес 81, Ребич 90

В "Милане" беспокоятся в последнее время. Игровые проблемы очевидны, травмы все накапливаются. В Верону команда ехала после трех поражений в пяти последних матчах во всех турнирах. После очередного поражения от "Челси" в Лиге Чемпионов с претензиями к арбитражу. Стефано Пиоли, правда, заявлял, что та неудача вызывает прежде всего мотивацию. Но сегодня царили ощущения прежде всего нервозности, неуверенности в себе, усталости и осторожности.

"Верона" - традиционно неудобный соперник для "россонери". Статистика матчей против нее двоякая. Вроде бы победа на "Бентегоди" сегодня уже четвертая подряд на всех стадионах и на этом. Но две победы в предыдущем сезоне добыты с камбеков, а в последних 13-ти матчах против "мастифов" "дьяволы" победили лишь семь раз. Сегодня дебютировал новый главный тренер Сальваторе Боккетти, и с ним хозяева хотели прервать серию из четырех поражений подряд.

Веронцы начали матч хорошо. Однако пропустили два момента. Леау прошел слева, прострелил, и Велозу срезал в собственные ворота. Диас вывел Жиру на вратаря, Оливье подсек и чуть-чуть не попал. Тем не менее, отыгрались подопечные Боккетти довольно быстро. Центральный защитник Гюнтер получил в левой части штрафной, пробил, попал в Габбию, а это дезориентировало Татарушану. И далее при в целом слабой игре хозяева выглядели получше.

Второй тайм был поострее и покачественнее. Хрустич чуть не закрутил в ворота, Монтипо отбил удар Ребича. Пикколи головой пробил в перекладину, Гюнтер слета чуть не попал. Монтипо в одной атаке отбил удар издали Эрнандеса и головой Ребича. Поначалу и здесь веронцы выглядели интереснее. Но постепенно миланцы начали приходить в себя. И нашли голевую контратаку. Вышедший на замену Ребич промчал справа и нашел Тонали в штрафной.

Последние минуты прошли в штурме ворот Татарушану, бардаке в его штрафной, двух блокировках Тиау и одной - Побеге. А также нескольких интересных контратаках на ворота Монтипо. Ориги не попал, удар Тонали был отбит.

Некачественная игра. С 72.5 процента точных передач. Для первого матча Боккетти игра "Вероны" заслуживает похвалы. По ударам по воротам она опередила соперника - 19:16. А вот "Милан" отыграл слабо. Тем не менее, в который раз проявил свой чемпионский характер. Благодаря чему вышел на чистое третье место. До "Аталанты" - одно очко, до "Наполи" - три. Когда (если) начнет играть как следует - будет иметь все шансы опередить их.