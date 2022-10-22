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Манчини: Я уже думал об уходе из сборной Италии

Италия
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Во время матчей отбора на ЧМ-2022

Манчини: Я уже думал об уходе из сборной Италии

Фото: Football Italia

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих чувствах во время неудачи в квалификации на Чемпионат мира-2022:

“Когда дела обстоят не хорошо, понятно, что ответственность лежит на тренере. Я тоже уже думал и об уходе.

Мы сделали что-то не так, и иногда нужно иметь немного удачи, как это произошло на чемпионате Европы, где мы заслужили победу.

Мы должны принять поражение, даже если они тяжелые и начать заново. В отборочном раунде мы всегда лидировали, доминировали, как и в Базеле. Второй матч против Швейцарии в Риме был немного сложнее, но мы не реализовали пенальти на 89-й минуте...

Если не учитывать игру с Македонией, обреченной на провал, поскольку мы пропустили с первого удара на 94-й минуте, мы вышли в плей-офф, не проиграв ни одного матча. В группе мы выглядели спокойно.

Желание быть тренером всегда, две игры Лиги наций немного помогли нам, выход в финальную стадию — это всегда хорошо. Но сейчас начинается самый тяжелый месяц”, - сказал Манчини.

Отметим, что на групповом этапе отбора на Чемпионат мира Италия заняла второе место, пропустив вперед Швейцарию. На стадии плей-офф подопечных Манчини победила Северная Македония со счетом 1:0. В то же время "скуадра аззура" стала окончательным лидером в своем квартете Лиги наций и уже во второй раз вышла в Финал четырех ЛН.

Добавим, что итальянцы во время следующей международной паузы проведут два товарищеских матча: против Албании 16 ноября и Австрии 20 ноября.

Напомним также, что Роберто Манчини находится на своем посту с мая 2018-го года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Роберто Манчини Италия
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Источник:
gazzetta.it

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