Манчини: Я уже думал об уходе из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих чувствах во время неудачи в квалификации на Чемпионат мира-2022:

“Когда дела обстоят не хорошо, понятно, что ответственность лежит на тренере. Я тоже уже думал и об уходе.

Мы сделали что-то не так, и иногда нужно иметь немного удачи, как это произошло на чемпионате Европы, где мы заслужили победу.

Мы должны принять поражение, даже если они тяжелые и начать заново. В отборочном раунде мы всегда лидировали, доминировали, как и в Базеле. Второй матч против Швейцарии в Риме был немного сложнее, но мы не реализовали пенальти на 89-й минуте...

Если не учитывать игру с Македонией, обреченной на провал, поскольку мы пропустили с первого удара на 94-й минуте, мы вышли в плей-офф, не проиграв ни одного матча. В группе мы выглядели спокойно.

Желание быть тренером всегда, две игры Лиги наций немного помогли нам, выход в финальную стадию — это всегда хорошо. Но сейчас начинается самый тяжелый месяц”, - сказал Манчини.