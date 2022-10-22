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Ассист от голкипера и дриблинг с центра поля. Браим Диас красиво забил за Милан

Италия
(1 голосов)

Очень редкий гол

Ассист от голкипера и дриблинг с центра поля. Браим Диас красиво забил за Милан

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Милан" дома играет против "Монцы" (2:0 - второй тайм).

Счет в матче эффектно открыл атакующий полузащитник "россонери" Браим Диас - 23-летний испанец в центре поля принял передачу от вратаря хозяев поля Чиприана Тэтэрушану и протащил мяч до самих ворот.

Этот забитый мяч стал третьим для десятого номера "дьяволов" в текущем сезоне чемпионата Италии.

Видео гола Диаса

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В статье: Чиприан Тэтэрушану Монца (Италия) Милан Браим Диас
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