Эллас Верона - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 31.10.2022

12-ый тур Серии А долго казался совершенно проходным для грандов. Но двое последних - "Лацио" и "Милан" - вдруг проиграли, ещё и отыграв весьма слабо. "Рома" не желает повторить их путь. А такое возможно. К ее игре есть вопросы, в четверг ожидает решающий матч Лиги Европы, в котором нужна победа, а в воскресенье - Римское дерби. При таком календаре опасность отвлечься и потерять очки на рядовом, но опасном выезде вполне реальна.

31 октября. 19:30. Серия А. 12-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Рома"

Главный арбитр: Джуан Лука Сакки

В четверг "Рома" также выезжала. В Хельсинки, к ХИКу в той же Лиге Европы. Победила со счетом 2:1 благодаря навесу со штрафного и автоголу. По игре вновь совершенно не впечатлила, например, проиграв владение мячом. Жозе Моуриньо признал, что удовольствия от игры не получил. До этого же "волки" не нанесли ни одного удара в створ ворот "Наполи", защищались почти весь матч отлично, но в итоге получили 0:1. В Вероне понадобятся другие скиллы.

В принципе, по результатам римляне сейчас идут неплохо. Победы над "Лечче" и "Сампдорией", такими же аутсайдерами, как "Верона", ничья в Севилье с "Бетисом". Вполне приемлемое поражение от лидера лиги, победа в Финляндии. Победа сегодня выведет в Топ-4 в двух очках от второго места. Но от игры команды продолжает сводить зубы, она забивает почти исключительно со "стандартов", проблема реализации перетекла в проблему креатива.

"Лечче" они победили лишь со счетом 2:1, хотя играли больше часа в численном большинстве, и Моуриньо был счастлив, что тот матч закончился, "Дории" забили с пенальти на девятой минуте и на этом все. Матч против ХИКа также в этом списке.

Сама "Верона" в плохой форме. Она проиграла уже шесть матчей подряд. Вначале - два со счетом 0:2, затем четыре подряд - со счетом 1:2. Играет она не безнадёжно, но острый дефицит качества и характера всегда добивает. "Аталанте" проиграла со счетом 0:1 с дальнего удара, "Милану" в своём предыдущем домашнем матче - 1:2 на 81-ой минуте, также привезя автогол, "Сассуоло" после этого, то есть неделю назад, позволила совершить камбек.

Последние два матча она провела под руководством нового тренера - Сальваторе Боккетти. Для бывшего помощника Габриэле Чоффи эти матчи - первые в карьере, и разницы с предыдущим боссом пока что никакой.

"Верона", как и "Рома", не ищет владение мячом, пытается высоко индивидуально прессинговать и играть быстро. Как в предыдущие три сезона с Иваном Юричем и Игором Тудором. У каждой команды сегодня будут свои отрезки доминирования, и решить судьбу матча могут детали.

Кадры

"Верона" испытывает огромные кадровые проблемы. Коппола, Давидович, Хрустич, Лазанья, Дойг, Лазович, Илич, скорее всего Пикколи. Особенно придётся что-то выдумывать на позиции левого латераля. Например - ставить правого Депаоли. Кроме того, в заявке есть форварды, но недостаточно полузащитников. То есть выходит, что Боккетти будет вынужден выставлять более атакующий состав.

У "Ромы" отсутствуют Вейналдум, Кумбулла, Дибала и Спинаццола, под большим вопросом Матич. Зато Ибаньес выздоровел, Челик оправился от травмы. А серба весьма успешно в центре поля меняет Камара. Абрахам забил в Хельсинки после восьми "сухих" матчей за клуб во всех турнирах и желает продолжить. Дзаньоло там не играл из-за дисквалификации, значит, отдохнул и должен быть мотивирован.

"Эллас Верона": Монтипо, Хиен, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Тамез, Велозу, Депаоли, Верди, Каллон, Анри

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Камара, Кристанте, Залевски, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

Статистика

"Верона" проиграла шесть последних матчей Серии А. Такая или худшая серия у нее была не так давно - в апреле-мае 2018-го были проиграны семь. В том сезоне "мастифы" заняли 19-ое место. Точно такое занимают и сейчас

Во всех этих шести матчах "Верона" пропустила по два мяча. Такой серии с двумя или более пропущенными в Серии А в последние 26 лет у нее не было

"Верона" и "Рома" встречались в Серии А 62 раза. 11 побед у первой, 20 ничьих, 31 победа у второй. Разница мячей - 57:89. Дома у первой результаты таковы: девять ее побед, десять побед второй, 12 ничьих. Разница мячей - 34:35

В последних матчах на всех полях результаты таковы: четыре победы "Ромы", три ничьи, четыре победы "Ромы", победа "Вероны", победа "Ромы", победа "Вероны", ничья. Таким образом, в четырёх последних очных матчах веронцы ведут по победам со счетом 2:1 при одной ничьей. В частности, выиграли два последних матча на "Бентегоди". В предыдущем сезоне они победили дома со счетом 3:2, а в гостях сыграли 2:2. Причем в Риме вели со счетом 2:0

В шести последних очных матчах забивались как минимум три мяча. В целом - 23. Причем в пяти из них забивали обе команды. Не забила одна из них в сентябре 2020-го, когда "Рома" была разгромлена в Вероне со счетом 0:3

Прогноз: Эллас Верона - Рома 1:2

"Эллас" в последние годы - весьма сложный соперник для "Ромы", а на "Бентегоди" был сложным для неё всегда. В предыдущем сезоне поражение там начало падение "волков" в лиге. Сейчас они ещё и отвлечены на целых два других матча. В том числе дерби. Но, к их счастью, сейчас "мастифы" в плохом состоянии. Статистика обещает, что будут как минимум три гола и обе забьют. Пятый 1:2 веронцев подряд?