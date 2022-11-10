Серия А. Еще одна уродливая гостевая победа Ювентуса продолжает его спурт

Серия А. 14-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус" 0:1

Гол: Кен 60

"Эллас Верона": Монтипо, Хиен, Давидович (Гюнтер 78), Чеккерини, Терраччьяно, Сулемана (Велозу 65), Хонгла, Дойг (Лазович 65), Каллон (Верди 72), Джурич (Анри 78), Лазанья

"Ювентус": Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо (Сандро 78), Локателли (Паредес 63), Фаджоли (Миретти 63), Рабио, Костич, Кен (Ди Мария 69), Милик

Предупреждения: Давидович 55, Джурич 57, Велозу 77 - Бонуччи 6, Сандро 81

Удаление: Сандро 90+2 (прямая красная)

Четыре победы подряд в лиге, и особенно в дерби в воскресенье, заставили "Ювентус" если не забыть о провале в Лиге Чемпионов, то хотя бы отодвинуть его в сторону. 2:0 над "Интером" на порядок улучшили настроение "бьянконери". Правда, это не привело к яркой игре. Такой от них не дождаться. Особенно в гостях, где выиграли два снотворных матча подряд "("Торино", "Лечче") со счетом 1:0, а до этого не побеждали вообще. Сегодня сон повторился. Но и победа.

"Верона" на последнем месте в лиге, проиграла восемь матчей подряд, сегодня не могла выставить на матч авторов 54-ех из 63-ех голов в предыдущем сезоне. Ее яркая трехлетняя эра закончена. Эра, во время которой проиграла "Ювентусу" лишь один матч из пяти, выиграв два. А дома проиграла ему лишь один из семи, выиграв три. Сегодня она боролась. Массимилиано Аллегри не случайно предостерагал от ее физической мощи, беготни и высокого прессинга. Но этого не хватило.

Матч был и вправду сонным. Первый тайм завершился со счетом 4:4 по ударам по воротам. Причем семь из этих восьми были нанесены из-за пределов штрафной. Все шло в центр или неточно. Вначале "Верона" давила, играла интенсивно, затем "Ювентус" выравнял игру, затем вновь завелись хозяева. Но как раз тогда Кен, только-только вернувшийся после травмы, пробежал мимо троих в контратаке, пробил, мяч срикошетил от защитника по дуге, вратарь коснулся его, но не выбил.

Объясняя выход Кена с первых минут, хотя был не совсем готов физически, Аллегри заявил, что он подходит для такого типа игры, для такого прессингующего соперника, поскольку отлично действует на открытом пространстве. Мойзе это полностью подтвердил.

Далее туринцам оставалось лишь засушить. Что они делали весь матч. Долго это удавалось без проблем. Даже без ударов по воротам Перина. Но в концовке веронцы чуть не заработали два пенальти. Велозу пробил в руку Данило. Арбитры посчитали, что в упор. Весьма сомнительный аргумент. Бонуччи в борьбе с соперником высоко поднял ногу, и Ди Белло свистнул пенальти. Но его позвали к монитору, и Марко увидел, что Леонардо достал мяч. Справедливо.

В самой концовке Сандро еще и сорвал прорыв Лазаньи к воротам прямо перед штрафной и получил красную карточку. Прямую.

Пятая победа "Ювентуса" в лиге подряд, чего не было с сезона 2019/20, когда взял свое последнее Скудетто. Еще и не пропустил ни в одном из этих матчей. 18 очков в последних семи турах. Он на третьем месте в двух очках от второго. Его спурт продолжается, и бесполезно это отрицать. А игра, особенно в гостях? А вопросы о судействе? Такое его никогда не беспокоило.