Основной центральный защитник Милана продлил контракт с клубом

"Милан" продолжил сотрудничество с основным центральным защитником команды Пьером Калулу, сообщает официальный сайт "россонери".

Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до июня 2027 года.

Калулу выступает за "Милан" с осени 2020 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. В составе "красно-черных" защитник стал чемпионом Италии сезона 2021/22.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что по обновленному контракту Калулу будет получать 2 миллиона евро в год, вместо 600 тысяч.

Kalulu commits his long-term future to us️ ✍️????⚫ @Kalulujr_ in rossonero fino al 2027 ✍️????⚫

