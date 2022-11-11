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Основной центральный защитник Милана продлил контракт с клубом

Италия
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Француз останется в команде надолго

Основной центральный защитник Милана продлил контракт с клубом

Фото: acmilan.com

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"Милан" продолжил сотрудничество с основным центральным защитником команды Пьером Калулу, сообщает официальный сайт "россонери".

Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до июня 2027 года.

Калулу выступает за "Милан" с осени 2020 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. В составе "красно-черных" защитник стал чемпионом Италии сезона 2021/22.

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что по обновленному контракту Калулу будет получать 2 миллиона евро в год, вместо 600 тысяч.

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В статье: Милан Пьер Калулу
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Источник:
acmilan.com

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