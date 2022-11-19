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Ювентус собирается выкупить контракт Кина
Игрок стал важным звеном клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский "Ювентус" выкупит контракт молодого форварда Мойзе Кина у "Эвертона" летом 2023 года.
По окончании сезона туринцы готовы заплатить за 22-летнего игрока 30 млн евро. При этом агент игрока Рафаэл Пимента уверен, что его клиент станет важным звеном "Юве" на многие годы.
Напомним, нападающий выступает за клуб на правах аренды второй сезон подряд. В 13 матчах текущей Серии А на счету Кина 4 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
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