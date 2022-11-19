 Ювентус собирается продать Рабьо, чтобы купить звездного хавбека Лацио ᐉ UA-Футбол
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Ювентус собирается продать Рабьо, чтобы купить звездного хавбека Лацио

Италия
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"Старая синьора" может приобрести сербского полузащитника

Ювентус собирается продать Рабьо, чтобы купить звездного хавбека Лацио

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Ювентус" заинтересован в приобретении сербского хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

"Бьянконери" собираются продать зимой полузащитника Адриена Рабьо и направить вырученные деньги на покупку игрока, если тот хорошо проявит себя на ЧМ.

"Лацио" долгое время отказывался продавать Милинковича-Савича, но из-за сложностей с продлением контракта, истекающего летом 2024 года, клуб вынужден рассматривать различные варианты.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей в Серии А, отдав 7 голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Сергей Милинкович-Савич Адриен Рабьо
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Источник:
Football Italia

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