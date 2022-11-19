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Ювентус собирается продать Рабьо, чтобы купить звездного хавбека Лацио
"Старая синьора" может приобрести сербского полузащитника
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Ювентус" заинтересован в приобретении сербского хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.
"Бьянконери" собираются продать зимой полузащитника Адриена Рабьо и направить вырученные деньги на покупку игрока, если тот хорошо проявит себя на ЧМ.
"Лацио" долгое время отказывался продавать Милинковича-Савича, но из-за сложностей с продлением контракта, истекающего летом 2024 года, клуб вынужден рассматривать различные варианты.
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей в Серии А, отдав 7 голевых передач.
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