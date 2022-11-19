Ювентус собирается продать Рабьо, чтобы купить звездного хавбека Лацио

"Ювентус" заинтересован в приобретении сербского хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

"Бьянконери" собираются продать зимой полузащитника Адриена Рабьо и направить вырученные деньги на покупку игрока, если тот хорошо проявит себя на ЧМ.

"Лацио" долгое время отказывался продавать Милинковича-Савича, но из-за сложностей с продлением контракта, истекающего летом 2024 года, клуб вынужден рассматривать различные варианты.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей в Серии А, отдав 7 голевых передач.