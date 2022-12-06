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Дженоа уволил преемника Шевченко - клуб временно возглавил экс-игрок сборной Италии
Грифоны произвели изменения на тренерском мостике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий специалист Александр Блессин покинул пост главного тренера "Дженоа". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Временно исполняющим обязанности коуча назначен 40-летний экс-форвард сборной Италии Альберто Джилардино.
49-летний Блессин возглавил "Дженоа" в январе 2022 года, у руля которого сменил экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Под руководством немца "грифоны" вылетели в Серию В и в данный момент занимают пятую строчку.
Что Касается Джилардино, то ранее он тренировал "Редзато", "Про Верчелли" и "Сиену". В качестве футболиста выступал за "Дженоа" в 2012-2014 годах. Кроме того, в составе сборной Италии экс-форвард выиграл чемпионат мира 2006 года.
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