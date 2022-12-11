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Наполи хочет заменить Лосано талантливым игроком Ромы

Италия
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Однако, пока все на уровне слухов

Наполи хочет заменить Лосано талантливым игроком Ромы

Фото: TEAMtalk

Новина українською

"Наполи" рассматривает вариант подписания полузащитника "Ромы" Николо Дзаниоло, чтобы заменить им мексиканца Ирвинга Лосано.

Известно, что семья футболиста не против его трансфера в Неаполь, а сам итальянец заинтересован в росте и новых амбициях.

Как известно, контракт Дзаниоло с "Ромой" заканчивается летом 2024 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Дзаниоло забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах.

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В статье: Наполи (Неаполь) Ирвинг Лосано Николо Дзаньоло
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Источник:
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