Наполи хочет заменить Лосано талантливым игроком Ромы

"Наполи" рассматривает вариант подписания полузащитника "Ромы" Николо Дзаниоло, чтобы заменить им мексиканца Ирвинга Лосано.

Известно, что семья футболиста не против его трансфера в Неаполь, а сам итальянец заинтересован в росте и новых амбициях.

Как известно, контракт Дзаниоло с "Ромой" заканчивается летом 2024 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Дзаниоло забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах.