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Ян Зоммер может продолжить карьеру в Серии А
У "Манчестер Юнайдет" появился конкурент
Фото: GETTY IMAGES
"Интер" хочет подписать контракт с вратарем менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Янном Зоммером. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Сообщается, что руководство миланского клуба видит в Зоммере сменщика Андре Онана. Напомним, что у основного голкипера "Интера" Самира Хандановича летом истекает контракт с "Интером". К тому же, у самого 34-летнего швейцарца также идет соглашение с "Боруссией", поэтому он может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Зоммером также интересуется "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне голкипер сборной Швейцарии провел 10 матчей в Бундеслиге и пропустил 14 голов.
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