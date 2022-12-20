Ян Зоммер может продолжить карьеру в Серии А

"Интер" хочет подписать контракт с вратарем менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Швейцарии Янном Зоммером. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что руководство миланского клуба видит в Зоммере сменщика Андре Онана. Напомним, что у основного голкипера "Интера" Самира Хандановича летом истекает контракт с "Интером". К тому же, у самого 34-летнего швейцарца также идет соглашение с "Боруссией", поэтому он может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Зоммером также интересуется "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне голкипер сборной Швейцарии провел 10 матчей в Бундеслиге и пропустил 14 голов.