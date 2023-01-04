Серия А. Свежести Милана хватило для часа игры. И для трех очков

Серия А. 16-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Милан" 1:2

Голы: Бонаццоли 82 - Леау 10, Тонали 15

"Салернитана": Очоа, Ловато (Данилюк 64), Радованович, Фасио, Самбия (Кастанос 84), Кулибали, Бохинен (Валенсия 84), Вильена (Бонаццоли 63), Брадарич, Диа, Пьонтек

"Милан": Татарушану, Калабрия (Габбия 72), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс (Дест 85), Диас (Де Кетеларе 63), Леау, Жиру (Вранкс 85)

Предупреждения: Пьонтек 73, Брадарич 76, Кулибали 81, Данилюк 90+3 - Жиру 53

"Милан" - из тех команд, которым перерыв был на пользу. Прямо перед ним в двух домашних матчах лиги чемпион победил лишь голами после 88-ой минуты, в двух гостевых не победил вообще. Также лазарет все пополнялся. В плане лазарета декабрь не помог. Зато свежесть и голод вернул. Даже игравшие в финале Чемпионата Мира Жиру и Тео Эрнандес и занятый вопросами нового контракта Леау выглядели сегодня свежо. В первый час игры...

Начала мощно как раз "Салернитана", середняк лиги, победитель "Лацио", игравший вничью с "Ювентусом". Но "Милан" ничего не позволил и устраивал разящие контратаки. Леау прорвался через полполя, и дебютант Серии А 37-летний Гильермо Очоа спас. Затем получил классный пас вразрез Тонали, обошел Очоа на углу штрафной и покатил с острого угла. Вновь прорвался, удар Тонали отбил Очоа, Диас вернул Сандро, и тот уже пробил низом точнее.

Вскоре "Милан" мог сделать счет и 4:0. Очоа отбивал удар Диаса, Браим также чуть не попал низом. Леау отдал пяткой в прорыве, и Очоа вновь спас. От Жиру. Затем уже гости играли осторожнее, скорее выманивали соперника. За что чуть не поплатились. Дважды пришлось блокировать его (Пьонтека и Диа) прямо перед Татарушану. В ответ уже во втором тайме Жиру с пяти метров не замкнул, а гол Томори отменили из-за офсайда Диаса.

Впрочем, "Салернитана" не сдалась, боролась. Выдавала фланговые атаки. Которые поначалу завершала плохими пасами и ударами. На 82-ой минуте Очоа вновь спас. После розыгрыша штрафного и хлестких ударов Жиру и Де Кетеларе. И сразу же вернулась интрига. Кулибали выдал "кросс" справа мимо троих, вышедший на замену Бонаццоли замкнул. Гостям пришлось нервничать, выпускать опорников и защитников на замену. Обороняться. Успешно.

В добавленное время вновь спасал Очоа. От рикошета, от мощного удара Де Кетеларе.

Отличный час игры чемпиона, наиболее свежий в сезоне в лиге. Не случайно Стефано Пиоли обещал голод подопечных. Диас, Леау, Тонали, Жиру отлично работали вместе и по отдельности. Но после этого часа он заснул, что как раз часто с ним случается в сезоне 2022/23. Не реализовывал, пропустил, нервничал. Хотя в итоге, что чаще всего с ним случается в сезоне 2022/23, нужный результат добыл.

"Милан" укрепляется на втором месте и в пяти очках позади "Наполи". Которого ожидает сегодня матч против "Интера" в гостях.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Сампдория" 1:2

Голы: Берарди 64 (пен.) - Габбьядини 25, Ауджелло 28

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Руан, Д. Феррари, Рожерио, Фраттези (Альварес 81), Энрике, Торстведт (Траоре 46), Берарди (Сейде 87), Пинамонти (Дефрель 81), Лорьенте

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Нуйтинк, Амионе (Мурру 72), Лерис, Ринкон, Виейра, Ауджелло, Верре (Мурильо 87), Монтеваго (Ламмерс 72), Габбьядини

Предупреждения: Берарди 58, Рожерио 86 - Виейра 37, Амионе 59, Монтеваго 77