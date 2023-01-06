Новое начало борьбы за Скудетто и против вылета. Итоги 16-го тура Серии А

Салернитана - Милан 1:2

Сассуоло - Сампдория 1:2

Специя - Аталанта 2:2

Удинезе - Эмполи 1:1

Торино - Эллас Верона 1:1

Рома - Болонья 1:0

Лечче - Лацио 2:1

Кремонезе - Ювентус 0:1

Фиорентина - Монца 1:1

Интер - Наполи 1:0

После 16-го тура Серии А, первого после долгого перерыва, борьба за Скудетто возобновилась и обострилась. "Интер" явно добавил в обороне, а "Милан" - в атаке. А "Наполи" убавил и в том, и в другом. "Ювентус" и "Рома" не добавили ни в чем, но вновь нашли свои 1:0. Обострилась и борьба против вылета. Но между ними "Лацио" и "Аталанта" провалились, "Торино", "Фиорентина" и "Удинезе" не выиграли дома.

К сожалению, Джанлука Виалли эту борьбу уже не увидит. Легенда "Сампдории" и всего кальчо ушла от нас сегодня. В 58-летнем возрасте, после почти пяти лет борьбы с раком. Вскоре после кончины еще одной легенды - Синиши Михайловича. Тяжелые недели для итальянского футбола.

"Интер" - "Наполи"

Gazzetta Dello Sport называла этот матч финалом для "Интера". Уже после него игроки "нерадзурри" подтверждали, что именно такими были их ощущения. Поражение и "минус 14" выбивало их из борьбы за Скудетто, ничья и "минус 11" также не обещали ничего хорошего. Не обещали ничего хорошего и предыдущие пять матчей против Топ-команд, четыре из которых были проиграны и во всех пяти пропущены как минимум по два мяча.

С другой стороны, СМИ напоминали, что Симоне Индзаги умеет играть финалы. И это он в среду доказал. Полностью перекрыв соперника и идеально обороняясь, отдав ему мяч и не беспокоясь об этом, навязав ему жёсткую борьбу, больно жаля в контратаках, где должен был забивать 3-4 ещё в первом тайме. Тактически он разгромил Лучано Спаллетти. И в СМИ соглашались, что счёт 1:0 слишком мал для такого преимущества.

Прорывы Лукаку на правом фланге, блестящая работа Джеко в подыгрыше и его гол (а эти двое впервые играли вместе с первых минут), выход оборонительного правого латераля Дармиана, еще и обязанного забить в первом тайме, а также вместе с Шкриньяром наглухо перекрывшего Хвичу Кварацхелию - все это работа тренера. Второй латераль Димарко также был должен забивать, а в итоге ассистировал.

Что с "Наполи"? Вновь начинается привычный зимний развал его и Спаллетти? Длинный перерыв уничтожил блестящую команду осени? Рано такое утверждать. В конце концов, "Интеру" он проигрывает в гостях пятый матч лиги подряд, в четырех из тех пяти не забивал. То есть на "Сан Сиро" ему всегда сложно. И, кстати, в двух своих сезонах Скудетто в 1980-х он также начал вторую часть поражениями. Что не помешало в итоге.

Точно ясно, что он не вышел играть финал, не был запредельно настроен. Проиграл тактически и физически, в борьбе. Хотя в СМИ в Неаполе кое-кто ещё и обвинял арбитра в том, что позволял играть жёстко. Но большинство признали честное поражение. Призывая успокоиться, поскольку такое когда-нибудь должно было состояться. Спаллетти признал, что его команде навязали неудобную игру, что она сама играла медленно и предсказуемо.

В предыдущем сезоне победа над "Наполи" начала серию "Интера" из восьми подряд и вернула его в борьбу за Скудетто. Но и "Наполи" то поражение не выбило из такой борьбы. Просто сама лига стала гораздо более интересной. Так должно быть и сейчас.

"Милан"

Стефано Пиоли и Сандро Тонали признавали тревогу после провальных товарищеских матчей, но и заявляли, что они помогли серьезнее готовиться, послужили уроком. Чемпион не позволил ни этой тревоге, ни эпидемии травм отвлечь себя (тем более, что травмируются у него исключительно игроки запаса) и начал 2023-й год победой. Ещё и вне "Сан Сиро", где 2022-ой закончил двумя матчами без побед подряд.

Более того, в первый час игры в Салерно он выглядел свежее, чем когда-либо в сезоне 2022/23, очень весело в атаке. Прежде всего, отлично комбинировали Тонали, Диас и Леау. Последний не позволил саге вокруг контракта отвлечь себя и впервые с сентября 2021-го забил в двух матчах лиги подряд. Испанец активничал, играл в пас, действовал вертикально и отдал ассист. А итальянец дирижировал и завершил с голом и ассистом.

Без привычных проблем "россонери" не обошлись. Они должны были забивать 5-6, но не реализовали, пропустили и вынуждены были нервничать в концовке матча. Но в итоге свое дело сделали.

"Ювентус" и "Рома"

Свое дело сделал и "Ювентус". У него уже семь побед подряд, семь матчей подряд без пропущенных. Он начал свой традиционный спурт. В среду выиграв там, где "Милан" в декабре сыграл вничью. После своего ужасного декабря с отставкой Совета Директоров, открытием дела против клуба и его уже бывших боссов. На фоне эпидемии травм, усталости важных игроков после Чемпионата Мира.

Играет он по-прежнему плохо. Его четвёртая победа в гостях подряд со счётом 1:0 такая же унылая, серая, как и три предыдущие. Хотя и первый тайм был лучше, чем обычно, и кипер соперников Карнезекки работал. Но во втором "Кремонезе" дважды попадал в стойки, а пропустил лишь на 91-ой минуте со штрафного Милика с 30-ти метров. Тогда Карнезекки ошибся. Он должен был поставить "стенку" из четырёх человек, а не трёх.

Главный редактор Corriere Dello Sport Иван Дзадзарони считает почти чудом место и очковый улов "Ювентуса", учитывая игру, которую он показывает. Но это можно сказать о клубе во все годы его существования. "Юве" нашёл свой привычный путь, принесший ему 36 Скудетто, и это сигнал всей лиге.

"Юве" первый в лигах Топ-5 по голам с прямых штрафных в сезоне - три. А Милик первый в Серии А с 2004-го года по процентам успешных штрафных ударов среди тех, кто забил хотя бы три - четыре из 12-ти.

"Рома" также сделала свое дело, также нашла свой путь. Который, правда, потеряла осенью. Как раз она, учитывая свою историю, не имеет никакого права играть на 1:0, полагаться на такой счёт. Тем более - после лишь одной победы в пяти матчах и пяти из шести с не более одного забитого. Но имеет Жозе Моуриньо, учитывая свою историю.

Ранний гол со "стандарта", с которых "Рома" забивает более сорока процентов, затем оборона с 39-ю процентами владения мячом, везение, спасение - и "Болонья" пройдена. Дибала во многом рисовал пенальти, и наставник соперников Тьяго Мотта считает, что должен был получить жёлтую карточку за симуляцию? Мотта также считает, что его команда должна была получить пенальти в подобном эпизоде? Это уже не важно.

Спас на последних секундах выбитым мячом с линии ворот форвард Абрахам. Он переживает плохой период, в среду вновь не появился в стартовом составе в пользу игры с "фальшивой девяткой" (как оказалось - такой же неэффективной). Но в итоге партнёры по команде благодарили именно его в соцсетях.

В "Ювентусе" и "Роме" не отрицают и понимают, что играют плохо. Но довольны победами без пропущенных.

"Лацио" и "Аталанта"

"Лацио" уж точно завидует им. Он, как и "Рома", открыл счёт рано. Более того, голом оправившегося от травмы Чиро Иммобиле, ставшего, таким образом, единолично девятым в списке лучших бомбардиров Серии А всех времен. Еще и мог забить второй. Затем также отошёл в оборону, но не отдавал мяч настолько, держал игру в руках. Впрочем, его итог противоположный - два пропущенных на ровном месте и поражение от скромного "Лечче".

"Орлы" уже потеряли 11 очков в матчах, в которых вели в счёте.

Маурицио Сарри и Иммобиле были взбешены. Говоря об исключительно ментальном провале, очередном в длинной серии таких. Сарри ещё и был взбешен техническим провалом своих помощников. Он хотел заменить Башича в середине второго тайма, дал указание, но вдруг обнаружил, что меняют Милинковича-Савича, лидера команды. "Мы провалились и на поле, и в технической зоне".

"Мы выключаемся и перестаём быть командой. Теряем скромность, почему-то думаем, что оппонент не способен забить нам. Начинаем проигрывать единоборства, вылетаем из игры и уже не возвращаемся. Почему мы такие заносчивые? Кто, к чёрту (на самом деле Маурицио произнес нецензурное слово - прим. автора), мы думаем, что мы? Кроме Педро, никто здесь не выигрывал ничего. Дело не в тактике, а в работе с 25-ю головами".

"Аталанта" заснула, выключилась, развалилась в начале своего матча. Ничего не извлекала из 65-ти процентов владения мячом, пропускала лёгкие контратаки с выходами один-на-один. Также непростительный настрой после трёх поражений подряд. Четвёртое установило бы антирекорд эры Джан Пьеро Гасперини. Скандальные интервью Гаспа ожидаемо не помогли команде, точно не улучшили её оборону или уверенность в себе.

В третьей четверти матча, когда должна была яростно броситься на соперника и отыгрывать 0:2, она играла даже хуже, отдала инициативу и лишь благодаря ВАР не пропустила третий. А Гасперини при этом считает, что в этом матче все работало хорошо для его команды, и он не видит проблем...

Хотя бы удалось спастись от поражения. Еще и с помощью замен, ведь Дзаппакоста и Хойлунд, сделавшие первый гол, а также Пашалич, забивший второй в добавленное время, начинали матч в запасе. Марио забил уже свой шестой гол в ворота "Специи" и лучший в истории лиги в этом.

Виктор Коваленко появился на поле на 78-ой минуте после шести туров залечивания травмы. Играл ближе к левому флангу в тройке опорников, помогал там. При этом немало подключался к атакам, в штрафную. Сбросил головой под удар из отличной позиции. Неточный. Руслан Малиновский вышел на 81-ой, став лишь пятой заменой команды. Играл ближе к правому флангу, а также в 18-20 метров от ворот. Его хитрый навес/удар чуть не залетел.

На вопрос о подопечном Лука Готти ответил, что никаких претензий к игре Коваленко нет.

Другие

"Удинезе", сенсация начала сезона, теряет высоту со страшной силой. "Фиорентина" никак не способна её набрать после ужасного начала. Они и "Торино" не смогли забить более одного гола дома теоретически более слабым соперникам и пропустили. А соперники как раз доказали, что полностью в борьбе против вылета. Как и "Специя", проигравшая дома лишь один матч в сезоне, как новички "Лечче" и "Кремонезе".

При этом засыпать им и вправду нельзя. Поскольку "Сампдория" после шести матчей без очков и забитых мячей победила, ещё и в гостях. Деян Станкович, пришедший посреди сезона, получил время для работы с командой, получил межсезонье, и первый результат есть. Возможно, дух Виалли позволит добыть следующие.

Лучший игрок тура - Сандро Тонали ("Милан"). Гол и ассист дирижёра "Милана"

Прорыв тура - М'Бала Нзола ("Специя"). Его контратаки также принесли гол и ассист

Разочарования тура - "Лацио" и "Аталанта". Не имеют права так выключаться

Лучший вратарь тура - Микеле Ди Грегорио ("Монца"). Многие вратари отличаются против "Фиорентины"

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Тактически разгромил "Наполи"

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполи 16 13 2 1 41 2 Милан 16 11 3 2 36 3 Ювентус 16 10 4 2 34 4 Интер 16 11 0 5 33 5 Лацио 16 9 3 4 30 6 Рома 16 9 3 4 30 7 Аталанта 16 8 4 4 28 8 Удинезе 16 6 7 3 25 9 Торино 16 6 4 6 22 10 Фиорентина 16 5 5 6 20 11 Болонья 16 5 4 7 19 12 Лечче 16 4 6 6 18 13 Эмполи 16 4 6 6 18 14 Монца 16 5 2 9 17 15 Салернитана 16 4 5 7 17 16 Сассуоло 16 4 4 8 16 17 Специя 16 3 5 8 14 18 Сампдория 16 2 3 11 9 19 Кремонезе 16 0 7 9 7 20 Эллас Верона 16 1 3 12 6

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine