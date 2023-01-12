Кубок Италии. Милан не дожал десятерых игроков Торино и в итоге вылетел

Кубок Италии. 1/8 финала



Милан. "Джузеппе Меацца"



"Милан" - "Торино" 0:1 ОТ



Гол: Адопо 114



"Милан": Татарушану, Салемакерс (Леау 67), Калулу, Габбия (Эрнандес 77), Томори, Дест (Калабрия 110), Побега (Жиру 77), Тонали, Вранкс (Беннасер 83), Диас (Мессиас 67), Де Кетеларе



"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Буонджорно, Синго (Байейе 111), Лукич, Риччи (Адопо 91), Родригес (Линетти 81), Влашич (Войвода 81), Миранчук (Сек 90+1), Санабрия (Зима 70)



Предупреждения: Джиджи 14, В. Милинкович-Савич 90+3, Сек 109



Удаление: Джиджи 70 (вторая желтая)

"Милан" и "Торино" встречались в Кубке в 25-ый раз. В шести предыдущих случаях подряд до отчетного "россонери" проходили дальше, и такая статистика считалась слишком жестокой для "гранатовых". Поскольку они всегда давали бой. В 2017-ом году миланскому гранду пришлось устраивать камбек, в 2020-ом и 2021-ом он сумел победить лишь в овертайме и серии пенальти соответственно. В 2023-ем также не уложились в основное время.

Обе были злы из-за своего начала года. "Милан" чуть не упустил 2:0 над "Салернитаной" и упустил 2:0 над "Ромой" за шесть минут в концовке. Капитан Давиде Калабрия заявил, что "мы были дураками". А 2022-ой год завершил двумя вырванными победами дома в концовке и двумя матчами без побед в гостях. В частности, проиграл "Торино". "Торо" же после того 2:1 победил лишь однажды в пяти матчах. 2023-ий он начал двумя 1:1 против более слабых команд.

Впрочем, злость в этом матче долго не была заметна. "Торино" ожидаемо играл осторожно. Не ставил "автобус", в первом тайме владел мячом даже больше, чем соперник, но жестко боролся, замедлял темп и совершенно не рисковал. А "Милан", впервые перешедший на игру с тремя центральными защитниками с первых минут и лишенный отдыхавших лидеров - Калабрии, Эрнандеса, Леау, Жиру, Беннасера - вообще не понимал, что делать, как играть.

Опасные моменты все же были. В середине первого тайма Татарушану ошибся и вынужден был исправляться при выходе Лукича один-на-один. Де Кетеларе замкнул угловой головой в стойку. Милинкович-Савич отбивал удары Диаса с рикошетом и Де Кетеларе и Побеги низом. Но голов не было. Даже после удаления Джиджи за срыв атаки в центре поля. "Милан" уже пробивал по воротам постоянно, в итоге выиграл матч по ударам со счетом 32:11, но...

После удаления следует лишь отметить хорошие сейвы Милинковича-Савича от ударов Тео и Леау и выигранный сербом выход один-на-один Жиру. А "Торино" ответил голевой контратакой. Лукич послал вышедшего на замену Байейе в прорыв по правому флангу, тот прострелил и вышедший на замену Адопо добил. Обеспечив именно "Торо" встречу с "Фиорентиной" или "Сампдорией" в следующем раунде.

Впервые с 2008-го года "Милан" вылетает уже в своем первом матче Кубка Италии в сезоне. Хотя, если учитывать его игровую форму, ротацию состава, смену тактической схемы, травмы восьмерых игроков и усталость остальных, а также постоянные сложности в игре против "Торино" (уже выходит ничья и два поражения в трех последних матчах во всех турнирах и тяжелая 1:0 в лиге до этого), удивляться такому результату особо не следует.