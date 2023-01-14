Кассано: Ювентус был ужасен во всех матчах, которые провел. В Аллегри больше дерьма, чем души

Скандальный экс-футболист Антонио Кассано раскритиковал "Ювентус" после разгрома от "Наполи" (1:5).

"Ювентус" был ужасен во всех матчах, которые провел. Исключением стала лишь игра против "Лацио". Теперь мы увидели, как "Наполи" доминировал все 90 минут, а "Ювентус" создал всего два момента после ошибок Ррахмани.

5 пропущенных мячей – итог плохих матчей "Ювентуса" против команд ниже классом – "Лечче", "Удинезе", "Кремонезе" и других.

Слушаю Галеоне, который продолжает говорить, что Аллегри отказал "Реалу", "Челси" и другим. Это чушь собачья. Не стоит обращать внимания на человека, защищающего тренера, в котором больше дерьма, чем души. Спаллетти выиграл меньше, чем Аллегри, но он гений, "– сказал бывший нападающий.