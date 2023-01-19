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Три замечательных гола. ВИДЕО, как Интер разгромил Милан в матче за Суперкубок Италии
Смотреть видео обзор матча Милан - Интер, Суперкубок Италии, 18 января 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Интер, которые в Саудовской Аравии соревновались за очередной Суперкубок Италии. Однако в этот раз борьба не получилась – сине-черные оказались на голову сильнее. При этом каждый забитый гол – это маленький шедевр. Димарко открыл счет после красивой комбинации, Джеко принял эффектную диагональ от Бастони и разобрался с защитником, а Мартинес хитрым ударом обыграл кипера во время выхода один на один.
Суперкубок Италии
Милан – Интер 0:3
Голы: Димарко 10, Джеко 23, Мартинес 77
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