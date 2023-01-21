Салернитана - Наполи 0:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 19-го тура итальянской Серии А подопечные Лучано Спаллетти одержали рядовую победу над одним из аутсайдеров чемпионата – "Салернитаной". Неаполитанцы продолжают занимать лидерство в турнирной таблице первенства, опережая второй "Милан" на 12 очков (у "россонера" есть матч в запасе).

Серия А. 19-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Наполи" 0:2

Голы: Ди Лоренцо 45+3, Осимхен 48