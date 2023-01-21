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Салернитана - Наполи 0:2. Обзор матча и видео голов
Неаполь продолжает идти к чемпионству
Twitter Official SSC Napoli
В рамках 19-го тура итальянской Серии А подопечные Лучано Спаллетти одержали рядовую победу над одним из аутсайдеров чемпионата – "Салернитаной". Неаполитанцы продолжают занимать лидерство в турнирной таблице первенства, опережая второй "Милан" на 12 очков (у "россонера" есть матч в запасе).
Серия А. 19-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"
Голы: Ди Лоренцо 45+3, Осимхен 48
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