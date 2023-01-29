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Милан и Ювентус впервые за 30 лет проиграли домашние матчи за одни выходные

Италия
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Исторические гранды в кризисе

Милан и Ювентус впервые за 30 лет проиграли домашние матчи за одни выходные

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" и "Ювентус" переживают не лучший этап сезона. У первых полоса из четырех подряд игр без побед в Серии А, у вторых – пока трех. Но на текущих выходных миланцы и туринцы не просто не смогли победить, но и проиграли в родных стенах.

На "Сан-Сиро" хозяева уступили "Сассуоло" 2:5, а на "Ювентус Стедиум" праздновала победу "Монца" 0:2.

В последний раз "Милан" и "Юве" одновременно проигрывали дома без двух месяцев три десятка лет назад. 21 марта 1993 года "россонери" в номинально домашней встрече уступили "Интеру", а "Юве" в тот же уикенд капитулировал в противостоянии с "Пармой".

Добавим также, что "Милан" впервые в истории пропускает минимум четыре мяча в двух матчах подряд Серии А. Три поражения подряд во всех турнирах последний раз у "россонери" было в сентябре 2019 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Милан
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