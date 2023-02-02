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Интер продлил контракт с крайним защитником
В среднем проводит на поле 60 минут за матч
Фото: inter.it
"Интер" объявил о продлении контракта с правым защитником Маттео Дармианом. Новое соглашение с 33-летним итальянцем рассчитано до лета 2024-го.
К "Интеру" Дармиан присоединился летом 2021-го. Он перешел из "Пармы" за 3.3 миллиона евро. До этгго он год выступал за "россонери" в аренде.
Дармиан заявил о себе, перебравшись из "Торино" в "Манчестер Юнайтед" в 2015-м за 18 миллионов евро, но так и не стал игроком основного состава.
В этом сезоне в "Интере" Маттео провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В среднем итальянец проводит на поле по 60 минут. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 4 миллиона евро.
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