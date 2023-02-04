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Рома - Эмполи 2:0. Два гола за первые шесть минут. Видео обзор матча

Италия
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Домашняя победа подопечных Моуриньо

Рома - Эмполи 2:0. Два гола за первые шесть минут. Видео обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno

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В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Рома" дома уверенно обыграла "Эмполи". Подопечные Жозе Моуриньо сделали результата матча за первые шесть минут, забив два мяча. На данный момент римляне занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата.

Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эмполи" 2:0

Голы: Ибаньес 2, Абрахам 6

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В статье: Рома (Рим) Эмполи
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