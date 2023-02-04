Серия А. Кремонезе страшен в Кубке, но беспомощен в лиге

Серия А. 21-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

: Баширотто 58, Стрефецца 69

В Кубке Италии "Кремонезе" - одна из главных сенсаций последних лет. Уже выбил "Наполи" и "Рому". Причем гостевыми победами, и никак не сказать, что незаслуженно. Играл качественно. А вот в лиге все совершенно иначе. Безнадёжное последнее место без побед и со всего восемью очками уже в 21-ом туре. Сразу после победы над "Ромой" в Коппа состоялась игра дома с другим новичком Серии А, проигравшим два матча подряд. Но волну "серо-красные" не поймали.

В равном довольно-таки скучном матче они в целом доминировали. Но по интересным ударам (иногда головой, иногда низом неточно) наблюдалось равенство. Пока во время розыгрыша углового Хьюлманд не навесил на Баширотто. Серникола ответил ударом издали в перекладину, но и здесь гости были точнее. Стрефецца издали закрутил чётко и красиво. А далее оба вратаря отбили по хорошему удару, причём киперу "Лечче" пришлось делать это лишь в добавленное время.

Две такие победы в Кубке - замечательно. Ничья в Болонье - хорошо. 1:2 дома от "Интера" - достойно. Но такое поражение уже неприемлемо и омрачает начало каденции Давиде Баллардини. Его новая команда в десяти очках позади 17-го места. А "Лечче" в десяти очках над 18-ым.