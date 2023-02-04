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Моуриньо: Был период, когда я немного сомневался на счет Абрахама

Италия
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Комментарий Жозе после домашней победы

Моуриньо: Был период, когда я немного сомневался на счет Абрахама

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями на счет Темми Абрахама после победы своей команды над "Эмполи" в 21 туре Серии А.

"В этом сезоне был короткий период, когда я немного сомневался на счет Абрахама. Не относительно его качеств как игрока, а о нем самом, у него был тяжелый период.

Однако теперь, если он даже не забивает гол, он все равно вносит важный вклад. ", – рассказал португалский коуч.

Второй гол "волков" в этом поединке записал на свой счет Абрахам.

В настоящее время римляне занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Тэмми Абрахам Эмполи
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Источник:
Football Italia

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