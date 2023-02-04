Моуриньо: Был период, когда я немного сомневался на счет Абрахама

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями на счет Темми Абрахама после победы своей команды над "Эмполи" в 21 туре Серии А.

"В этом сезоне был короткий период, когда я немного сомневался на счет Абрахама. Не относительно его качеств как игрока, а о нем самом, у него был тяжелый период. Однако теперь, если он даже не забивает гол, он все равно вносит важный вклад. ", – рассказал португалский коуч.

Второй гол "волков" в этом поединке записал на свой счет Абрахам.

В настоящее время римляне занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.