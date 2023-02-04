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Моуриньо: Был период, когда я немного сомневался на счет Абрахама
Комментарий Жозе после домашней победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями на счет Темми Абрахама после
"В этом сезоне был короткий период, когда я немного сомневался на счет Абрахама. Не относительно его качеств как игрока, а о нем самом, у него был тяжелый период.
Однако теперь, если он даже не забивает гол, он все равно вносит важный вклад. ", – рассказал португалский коуч.
Второй гол "волков" в этом поединке записал на свой счет Абрахам.
В настоящее время римляне занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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