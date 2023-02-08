Милан играет как аутсайдер, третье начало сезона Ювентуса. Итоги 21-го тура Серии А

Кремонезе - Лечче 0:2

Рома - Эмполи 2:0

Сассуоло - Аталанта 1:0

Специя - Наполи 0:3

Торино - Удинезе 1:0

Фиорентина - Болонья 1:2

Интер - Милан 1:0

Эллас Верона - Лацио 1:1

Монца - Сампдория 2:2

Салернитана - Ювентус 0:3

Миланское дерби вряд ли удалось, поскольку выиграть его желала лишь одна команда. Эта команда укрепилась на втором месте. "Рома" теперь третья, во многом поскольку все ее преследователи не победили. "Ювентус" начинает новый сезон, как заявил Массимилиано Аллегри уже в третий раз с начала сентября. Разгромом. Аутсайдеры упускают весьма реальные шансы. Ну а "Наполи" в своей лиге, отдельной.

Интер - Милан

Редкое Миланское дерби. В одни ворота при счете 1:0. 15:4 по ударам, 64:36 по владению мячом. В первом тайме и вовсе было 9:0 и 74:26. Стефано Пиоли после антирекордного месяца в истории "Милана" по пропущенным (18) и особенно после 0:3, 0:4 и 2:5 подряд кардинально изменил тактическую схему - с 4-2-3-1 на 3-5-2 - и не скрывал, что прежде всего хочет остановить развал обороны. В итоге получился развал центра поля и атаки с нулем ударов в створ ворот.

В принципе, в обороне "Милан" добавил. Выглядел солидно. Пиоли заявил, что собирается строить на этом. И все равно лучшим его игроком стал вратарь Татарушану. А вингер Мессиас в центре поля и целых два "столба" в атаке - Жиру и Ориги - ожидаемо провалились. Как и Кьер, которого перепрыгнул на 16 сантиметров более низкий Лаутаро Мартинес. Оливье мог сделать на 76-ой минуте то же, что сделал в дерби год назад. Но на этот раз даже не пробил...

Пиоли в перерыве даже вернулся к 4-2-3-1. Что хотя бы немного выравняло игру. Но ощущения гола не было.

"Милан" вышел на дерби с целью не проиграть со слишком большим счетом. На большее он сейчас в нынешнем состоянии не мог рассчитывать. Перед матчем ведущие газеты давали заголовки "Дерби Страха", говоря о боязни обеих команд остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон. После же матча говорили о страхе лишь одной команды, игравшей как аутсайдер.

"Интер" же играл как фаворит. Уверенный в своих силах. Не рисковал, редко ускорялся, редко создавал, повторяя свои январские игровые проблемы. Но крепко держал соперника в руках. В январе он победил "Наполи" в лиге, "Аталанту" в Кубке, "Милан" в Суперкубке (3:0). Причем двух первых - со счетом 1:0. То есть явно научился играть Топ-матчи и добывать в них победы. И такая его солидность должна радовать Симоне Индзаги даже больше, чем если бы громил всех.

Отдельно хотелось бы отметить Лаутаро Мартинеса. Жиру после проигранного финала Чемпионата Мира исчез. Лаутаро после выигранного забил шесть мячей в январе, победный в дерби в феврале. И еще постоянно двигался, искал удары по воротам, кричал на партнеров по команде. Аргентинец доказал, что более чем достоин носить капитанскую повязку.

"Рома"

"Интер" выглядит сильнейшим кандидатом на второе место. Значит, остается борьба за 3-4? А вот там из четырех кандидатов в 21-ом туре выиграл лишь один. "Рома" играла третий матч за семь дней, после вылета из Кубка дома от "Кремонезе", против "Эмполи", в январе не проигравшего ни один из пяти матчей, в том числе в гостях "Интеру" и "Лацио". Но в итоге угловые Дибалы на второй и шестой минутах и удары головой Ибаньеса и Абрахама принесли легкую победу.

12 из 28-ми голов "Ромы" в лиге в нынешнем сезоне забиты со стандартных положений. 43 процента. Владела мячом она в тот вечер 45 процентов времени. При этом не позволив "Эмполи" ничего и чуть не забив еще в контратаках и "стандартах". Так что ни игра, ни результат в этом матче не удивили. В лиге "Рома" сейчас солидна, собранна и знает, что делать. Уж точно против команд ниже Топ-8. Против таких она в сезоне потеряла лишь четыре очка из 39-ти.

"Аталанта" и "Лацио"

"Аталанта" играла в гостях. Против "Сассуоло", в 20-ом туре вынесшего "Милан" на "Сан Сиро" со счетом 5:2. После крайне сложного и неудачного матча Кубка на том же "Сан Сиро" против "Интера". Вдесятером с 30-ой минуты. Из-за подката Меле, доставшего мяч и лишь затем ногу. Момент крайне спорный. Джан Пьеро Гасперини решил из-за него проигнорировать пресс-конференцию, и на арбитров набрасывался Генеральный директор Умберто Марино.

Оправдания поражения в Реджо-Эмилии довольно серьезные. Но все же "Богиня" и в первые 30 минут уступала по игре. А второй матч подряд во всех турнирах без забитых - болезненное падение после 22-ух забитых в шести матчах. Еще и в итоге она осталась вдевятером из-за лишних слов Муриэля в адрес арбитра. Луис и Дуван Сапата вообще не в своей тарелке, Эдерсон на самом деле не атакер, и потому Хойлунду, Бога и Лукману нет замены. Они просто устали.

Первое поражение бергамцев в лиге в 2023-ем году, второй из трех их последних матчей без побед и третий из шести.

"Лацио" также играет одним и тем же составом и также устал. Выглядел уставшим физически после 4:0 над "Миланом" - против "Фиорентины" (1:1), "Ювентуса" в Кубке в четверг (0:1) и в понедельник в Вероне. Но также в этих матчах выглядел несколько растерянным, застрявшим тактически. Он просто создал меньше, чем "Верона", двигался медленнее, выглядел менее убедительно, чем она.

В седьмой раз из восьми в этом году во всех турнирах "Лацио" открывает счет, но в итоге одержал лишь три победы. Хотя в этом матче акцент Маурицио Сарри на очередной потере преимущества в счете неверен. Как и его заявления о том, что команда проспала лишь 15 первых минут второго тайма. Она уступила по игре.

В следующем туре "Лацио" примет "Аталанту".

"Наполи"

"Наполи" не в этой лиге. Он парит над ней, невозмутимо, безмятежно. Или громит, или вырывает победу в концовке, или забивает на рубеже таймов после не лучшего начала и далее идет на круиз-контроле. После победы над "Ромой", которую даже назвали решающей в борьбе за Скудетто, он мог остановиться, попасть в ловушку и оступиться в рядовом матче в Специи. Отыграл там невзрачный первый тайм под ужасные крики Лучано Спаллетти. Но во втором забил трижды.

Большинство матчей неаполитанцев в лиге вовсе не были простыми. В Специи с 76-ю процентами владения мячом они не могли создать в первом тайме ничего. Но в итоге получили три подарка. Пенальти на ровном месте, сон вратаря на выходе, потеря мяча защитника. Спаллетти в итоге и не был очень доволен игрой, особенно скоростями. Хваля своих игроков практически лишь за характер. Что ж, и так пойдет. Если характер чемпионский.

Виктор Осимхен с дублем вышел на 16 голов в сезоне в лиге, став четвертым игроком в истории клуба, кто сделал это за 21 тур. Кстати, забивая свой первый в матче, он выпрыгнул на 258 сантиметров - на два выше, чем Криштиану Роналду в знаменитом матче против "Сампдории" в 2019-ом.

Интересно, что оба сделали это в провинции Лигурия. Там земное притяжение меньше? А Хвича Кварацхелия уже вышел на 8+9 по схеме "гол+пас".

"Ювентус"

"Юве" также не в этой лиге. Аллегри даже заявляет, что должен бороться против вылета из Серии А, как бы смешно это ни звучало. Говорит о потребности приспособиться к новой реальности. После 3:3 с "Аталантой" и 2:1 с "Монцей" в Кубке на эмоциях, а также провала против "Монцы" в лиге, похоже, приспособиться все же удалось. Поскольку "Лацио" из Кубка он выбил в своем фирменном стиле. А в Салерно даже перевыполнил план.

Здесь также можно говорить о трех подарках. Совершенно необязательный, да и неоднозначный пенальти после касания Николусси-Кавильи ноги, но слишком радостного падения Миретти. Сон защитников, не выбивших плохой удар Влаховича. И потеря мяча тем же Николусси-Кавильи, арендованным у "Ювентуса". До этого же, в первой четверти матча, равная и скучная игра. А после 60-ой минуты уже Аллегри орал на игроков.

Здесь главная новость, кроме победы (кстати, наибольшей гостевой в лиге с мая 2021-го года, то есть после 28-ми матчей без разгромов) - возвращение Влаховича. Он не забивал с 15-го октября, страдая от травм. В январе еще играл слабо. Но в Салерно вдруг переключился. Не только сделал дубль плюс ассист, но и двигался, играл агрессивно. Аллегри все это отметил и остался очень доволен. Такая игра серба очень важна для команды.

Другие

В 21-ом туре состоялись два очных матча в борьбе за седьмое место. "Торино" вышел на него, переиграв "Удинезе". Заслуженно, хотя автор гола Карамо чуть не оказался в офсайде (рука была в нем, но это не считается). Туринцам до стабильности далеко, но у них все же две победы в последних трех турах. А у фриуланцев - одна в 13-ти. Так что смена мест заслуженна.

"Фиорентина" осталась с одной победой в семи последних матчах Серии А. Но дело даже не в этом. Она не собранна, по-прежнему не реализовывает, ненадежна в обороне. Не случайно первое проигранное домашнее Апеннинское дерби в лиге за 13 лет ее болельщики встретили свистом. И выход в полуфинал Кубка не смягчил их. А команду утомил. "Болонья" же с десятью очками в четырех последних матчах даже без ведущего форварда Марко Арнаутовича.

Кубок не смягчил, а утомил и "Кремонезе". После победы над "Ромой" проиграть дома такому же новичку "Лечче" со счетом 0:2 - верный признак вылета. Верный признак также потеря критически важной победы "Сампдории" из-за пенальти на 99-ой минуте. Ее счастье и счастье "Кремонезе" и "Вероны", что "Специя" и "Салернитана" прекратили набирать очки. Лигурийцам и кампаньцам срочно нужно просыпаться и прежде всего прекратить привозить по три гола за матч.

Впрочем, свое счастье как раз "Верона" кует сама. С начала года она проиграла лишь один матч из шести - "Интеру" в гостях со счетом 0:1. И играет далеко не как аутсайдер, а как "Верона" из Топ-10 трех предыдущих лет. Она даже должна быть разочарована 1:1 с "Лацио".

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Прыгает как Роналду и забивает не меньше

Прорыв тура - Душан Влахович ("Ювентус"). Вернулся не сразу, но триумфально

Разочарование тура - "Милан". Играл дерби как глухой аутсайдер

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Лацио"). Спас римлян от поражения

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Играл дерби как явный фаворит

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine