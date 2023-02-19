Серия А. Гол дебютанта приносит Роме минимальную победу над аутсайдером

Серия А. 23-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Сольбаккен 45

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп (Челик 70), Кристанте, Бове, Спинаццола, Эль-Шаарави (Вейналдум 88), Сольбаккен (Залевски 70), Абрахам (Белотти 15)

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни, Хиен (Коппола 46), Давидович, Депаоли, Тамез, Дуда, Дойг (Абильдгор 84), Нгонг (Каллон 76), Лазович (Брааф 60), Гаич (Лазанья 59)

Предупреждения: Смоллинг 38 - Хиен 28, Нгонг 42

"Рома" пережила неприятную неделю. Потеряла очки в Лечче, причем Жозе Моуриньо даже не хотел огорчаться, говоря о славной битве. Проиграла в Зальцбурге в Лиге Европы, и тогда португалец обвинял реализацию своих игроков и решения арбитра. А сегодня еще и не могла рассчитывать на Пауло Дибалу и Лоренцо Пеллегрини - своих единственных креативщиков. Также Матич, Челик, Залевски нуждались в отдыхе.

Пришлось выпустить с первых минут впервые с октября Рика Карсдорпа, которого Моуриньо обвинял в предательстве "Ромы" и призывал искать другую команду. Дебют в "старте" получил январский новичок Ола Сольбаккен, который до этого и на замену почти не выходил. Юный Бове играл в центре поля. А Тэмми Абрахам вышел несмотря на простуду и вынужден был скоро покинуть поле из-за столкновения с... Кристанте.

Тем не менее, "Рома" справилась. С командой, которая хотя и в зоне вылета, но в 2023-ем году преобразилась и в семи первых матчах проиграла лишь однажды. Которая предыдущий очный матч на "Олимпико" не проиграла, как и три из пяти предыдущих на всех полях. Справилась при весьма быстрой и жесткой, боевитой (34 фола), но крайне неточной игре. Со своими 70-ю процентами точных передач и 77-ю - соперника.

"Волки" и "мастифы" просто бешено носились по полю, показывая зубы. И здесь сыграл один укус. Укусил как раз Сольбаккен. После перехвата, прорыва Спинаццолы по левому флангу он замкнул пас пяткой Леонардо. Также укусить могли Эль-Шаарави (дважды), тот же Спинаццола и особенно Белотти ударом головой в упор в самой концовке матча. Все отбил Монтипо. А Руй Патрисиу практически и не работал.

"Рома" в Топ-4, еще и одерживает четвертую победу дома в лиге подряд без пропущенных. Такого не было с 2014-го года. А "Верона" упускает шанс выйти на 17-ое место и остается в зоне вылета.