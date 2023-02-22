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Андрей Шевченко посетил тренировочную базу Милана – Фото

Италия
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Обладатель Золотого мяча приехал поддержать команду

Андрей Шевченко посетил тренировочную базу Милана – Фото

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Андрей Шевченко посетил тренировочную базу "Милана". Пресс-служба "россонери" опубликовала фото украинца вместе с членом своего тренерского штаба Мауро Тассотти.

"Посмотрите, кто был сегодня в Миланелло – два специальных гостя. С возвращением, Шева и Тассо!", – говорится в соцсетях клуба.

Шевченко, как и Тассотти выступали в разное время за "Милан", но сошлись в работе со сборной Украины. Они руководили командой с 2016-го по 2021-й.

Последним же местом работы Тассотти была "Дженоа", где он был ассистентом менеджера до 15-го января 2022-го.

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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