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Андрей Шевченко посетил тренировочную базу Милана – Фото
Обладатель Золотого мяча приехал поддержать команду
Фото: twitter.com/acmilan
Андрей Шевченко посетил тренировочную базу "Милана". Пресс-служба "россонери" опубликовала фото украинца вместе с членом своего тренерского штаба Мауро Тассотти.
"Посмотрите, кто был сегодня в Миланелло – два специальных гостя. С возвращением, Шева и Тассо!", – говорится в соцсетях клуба.
Шевченко, как и Тассотти выступали в разное время за "Милан", но сошлись в работе со сборной Украины. Они руководили командой с 2016-го по 2021-й.
Последним же местом работы Тассотти была "Дженоа", где он был ассистентом менеджера до 15-го января 2022-го.
Look who was at Milanello today ????— AC Milan (@acmilan) February 22, 2023
Due ospiti speciali a Milanello ❤️????
Bentornati Sheva e Tasso!#SempreMilan pic.twitter.com/JP5RyeMq7L
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