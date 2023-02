Андрей Шевченко посетил тренировочную базу Милана – Фото

Андрей Шевченко посетил тренировочную базу "Милана". Пресс-служба "россонери" опубликовала фото украинца вместе с членом своего тренерского штаба Мауро Тассотти.

Шевченко, как и Тассотти выступали в разное время за "Милан", но сошлись в работе со сборной Украины. Они руководили командой с 2016-го по 2021-й.

Последним же местом работы Тассотти была "Дженоа", где он был ассистентом менеджера до 15-го января 2022-го.

Look who was at Milanello today ????



Due ospiti speciali a Milanello ❤️????

Bentornati Sheva e Tasso!#SempreMilan pic.twitter.com/JP5RyeMq7L