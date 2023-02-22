Абрахаму сделали уникальную маску для защиты глаза после травмы – Фото

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам появился на тренировке в уникальной маске. Обычную карбоновую маску, которая защищает кости лицевого отдела, объединили с крепким стеклом для защиты глаза футболиста.

В прошлом матче "римлян", против "Вероны" 19-го февраля, глаз Тэмми столкнулся с шипами бутс своего партнера по команде. Травма глаза не оказалась слишком серьезной, но нападающему придется некоторое время носить маску, чтобы защитить глаз.

Тэмми Абрахам в этом сезоне выходил на поле 31 раз, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.