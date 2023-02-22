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Абрахаму сделали уникальную маску для защиты глаза после травмы – Фото
Что-то среднее между Эдгаром Давидсом и классической маской при травмах лицевых костей
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам появился на тренировке в уникальной маске. Обычную карбоновую маску, которая защищает кости лицевого отдела, объединили с крепким стеклом для защиты глаза футболиста.
???? Daje Tammy! ???? pic.twitter.com/1ElC9wYPKC— AS Roma (@OfficialASRoma) February 22, 2023
В прошлом матче "римлян", против "Вероны" 19-го февраля, глаз Тэмми столкнулся с шипами бутс своего партнера по команде. Травма глаза не оказалась слишком серьезной, но нападающему придется некоторое время носить маску, чтобы защитить глаз.
Тэмми Абрахам в этом сезоне выходил на поле 31 раз, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
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