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Аньелли: Создание Суперлиги необходимо, иначе публика отойдёт от футбола

Италия
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Функционер считает, что текущий формат соревнований делает спорт неинтересным

Аньелли: Создание Суперлиги необходимо, иначе публика отойдёт от футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-президент "Ювентуса" Андреа Аньелли продолжает настаивать на необходимости создания Суперлиги:

"Суперлига необходима, потому что, если всё останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдёт от футбола. Будут ли в Нидерландах продолжать смотреть международный футбол, если у местных грандов никогда не будет шанса победить в международном турнире?

Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для всех клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как всё работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.

В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением "ПСЖ" и мюнхенской "Баварии".

Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?" - сказал функционер.

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Суперлига
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Источник:
De Telegraaf

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