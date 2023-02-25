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Аньелли: Создание Суперлиги необходимо, иначе публика отойдёт от футбола
Функционер считает, что текущий формат соревнований делает спорт неинтересным
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-президент "Ювентуса" Андреа Аньелли продолжает настаивать на необходимости создания Суперлиги:
"Суперлига необходима, потому что, если всё останется предсказуемым, как сейчас, публика отойдёт от футбола. Будут ли в Нидерландах продолжать смотреть международный футбол, если у местных грандов никогда не будет шанса победить в международном турнире?
Отсюда идея новой европейской лиги с несколькими дивизионами и схемой выхода в более высокие дивизионы и вылета. На равных условиях для всех клубов. Надо подумать о 60-80 клубах по всей Европе. С моим 13-летним опытом работы в футбольной индустрии я знаю, как всё работает, я собрал идеи и говорю, что пришло время для более справедливых лиг.
В Европе крупнейшие рынки также получают больше всего мест в Лиге чемпионов и, следовательно, самые большие доходы. Так что, если нынешняя система будет сохранена, разрыв между английскими и испанскими клубами и остальными будет только расти. Может быть, за исключением "ПСЖ" и мюнхенской "Баварии".
Вместо этого мы должны стремиться к спортивной демократии. Разве польский клуб не имеет права добиваться успеха? Неужели польским болельщикам не хватает страсти к футболу?" - сказал функционер.
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